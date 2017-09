Doppelmord von Herne: Prozess gegen Marcel H. beginnt

Unter schweren Sicherheitsvorkehrungen hat am Freitag am Landgericht Bochum die Hauptverhandlung gegen einen jungen Mann wegen zweifachen Mordes und besonders schwerer Brandstiftung begonnen. Dem Angeklagten Marcel H. wird zur Last gelegt, Anfang März im nordrhein-westfälischen Herne einen 9-jährigen Jungen heimtückisch und aus Mordlust mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben. Laut Polizei soll er Fotos der Tat verschickt haben - ein User, der die Bilder sah, gab der Polizei einen Hinweis, woraufhin Beamte den Jungen im Keller des Täters niedergestochen auffanden. In der Folge soll Marcel H. auch einen Bekannten, bei dem er nach der ersten Tat Unterschlupf gesucht hatte, ebenfalls mit zahlreichen Messerstichen ermordet haben. Nach zwei Tagen hatte sich der Angeklagte schließlich der Polizei gestellt. In der Wohnung des zweiten Opfers soll er zuvor einen Brand gelegt haben. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Anklage mehrere Mordmerkmale als gegeben an. Ob sich der Angeklagte zu seinen Beweggründen äußern wird, sei fraglich, sagte Reinhard Peters, Anwalt der Eltern des jüngeren Opfers. O-TON ANWALT DER ELTERN DES GETÖTETEN JADEN, REINHARD PETERS "Sie erwarten natürlich einmal die Bestrafung, auf der anderen Seite natürlich auch das Warum. Bisher wissen wir eigentlich nicht warum, und man hatte gehofft, dass er was sagen würde und dass es mehr Aufklärung gibt. Ob sich das bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Ich befürchte, nein." Ob der zum Tatzeitpunkt 19-jährige nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt werde, mache im Resultat vermutlich kaum einen Unterschied, so Peters. O-TON ANWALT DER ELTERN DES GETÖTETEN JADEN, REINHARD PETERS "Aufgrund der vorläufigen Feststellungen der Sachverständigen wird man davon ausgehen müssen, dass so oder so eine Sicherheitsverwahrung beschlossen werden wird. Entweder jetzt oder nach Jugendstrafrecht irgendwann mal, so dass das Ergebnis annähernd gleich sein dürfte." Für den Prozess wurden bislang elf Verhandlungstage angesetzt.