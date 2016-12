Als Marilyn Monroe 1953 "Diamonds are a girl's best friend" sang, war Doris Payne 23 Jahre alt. Beinahe könnte man meinen, sie habe dieses Lied zu ihrem Lebensmotto gemacht. Denn diese Woche wurde die 86-jährige Payne festgenommen, als sie sich bei einem Juwelier in der Nähe von Atlanta, US-Bundesstaat Georgia, mit einer Diamantenkette im Wert von 2000 US-Dollar aus dem Staub machen wollte. Das berichten US-Medien unter Berufung auf die Dunwoody Police.

Es ist bei weitem nicht die erste Festnahme der betagten Diamantendiebin. Ihr erstes Schmuckstück stahl sie im zarten Alter von zehn Jahren, wie sie in der Dokumentation "The Life and Crimes of Doris Payne" (dt.: "Das Leben und die Verbrechen der Doris Payne") berichtet. In ihren Zwanzigern begann sie dann ihre richtige "Karriere" als Juwelendiebin. Inzwischen sind es also mehr als sechs Jahrzehnte.

Doris Payne - elegant und charmant

Ihr Vorgehen: Sie trägt elegante Kleidung mit tiefen Taschen, lässt ihren Charme bei Verkäufern hochpreisiger Juwelen spielen, lenkt sie ab und verschwindet dann mit ihrer Beute. So schildert zumindest "The Atlantic-Journal Constitution" Paynes Methode. Im Laufe der Jahrzehnte soll Payne dabei mindestens 22 falsche Namen verwendet haben.

Selbst die Polizei kann nur erahnen, wie erfolgreich Payne ist. Der Gesamtwert ihrer Beute soll zwei Millionen US-Dollar betragen und sie war wohl häufiger erfolgreich, als dass sie bei ihren Beutezügen erwischt wurde. "Ich bedauere nicht, Juwelen gestohlen zu haben", sagt Payne in der Dokumentation über ihr Leben. "Ich bedauere, erwischt zu werden." Aber auch das hält sie meist nicht lange vom Diebstahl ab. Wenn sie geschnappt wird, sitzt sie ihre Zeit im Gefängnis ab, bis sie wegen guter Führung entlassen wird. Wenig später zieht sie wieder los.

Lebenslängliche Liebe zu Diamanten

Zuletzt wurde sie im Oktober 2015 in Atlanta verhaftet, weil sie Dior-Ohringe im Wert von 690 US-Dollar mitgehen lassen wollte. Nun dürfte Payne wohl wieder ins Gefängnis wandern. Kaum anzunehmen, dass sie deswegen nun ihre Karriere beendet. Denn was die Liebe zu Diamanten angeht, hat Doris Payne wohl lebenslänglich.