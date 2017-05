1896 wurde einer der schrecklichsten Serienmörder gehenkt - oder doch nicht?

Dr. Henry Howard Holmes, so nannte sich einer der schrecklichsten Mörder der US-Geschichte. Ende des 19. Jahrhunderts lockte er über Jahre hinweg in Chicago Frauen in sein Hotel - gebaut für Folter und Mord. Mehr als 200 Menschen soll er umgebracht, ihnen das Fleisch abgezogen und ihre Skelette an Universitäten verkauft haben.

Für seine Verbrechen wurde er zum Tode durch den Strang verurteilt und 1896 in Pennsylvania gehenkt. Doch damit war die Geschichte nicht zu Ende: Seit mehr als hundert Jahren hält sich das Gerücht, dass der Serienmörder gar nicht hingerichtet wurde. Mit seinem Charme soll er seine Gefängniswärter und die Henker von seiner Unschuld überzeugt haben, sodass sie ihn vor dem Tod bewahrten.



Ein Mann namens Robert Latimer hat als erster das Gerücht in die Welt gesetzt. Holmes hatte einst behauptet, ihn umgebracht zu haben, doch Latimer war quicklebendig - auch zum Zeitpunkt der angeblichen Hinrichtung von Holmes. Latimer behauptete später, dass statt Holmes tatsächlich jemand anderes gehenkt wurde.

Die Ur-Enkel von Holmes wollen nun Klarheit schaffen und lassen dessen menschlichen Überreste aus dem Grab exhumieren. Ein DNS-Test soll zeigen, wer dort tatsächlich beerdigt wurde.

Hier lesen sie die Geschichte des bestialischen Mörders, erschienen in stern Crime, Nr. 10/2016

Das Hotel des Doktor Holmes

Als das 19. Jahrhundert seinem Ende zugeht, ist Chicago eine Stadt, in der man auf viele Arten ums Leben kommen kann. Man kann bei Bauarbeiten zerquetscht oder von einem der Züge der Chicago Limited erfasst werden, man kann an Typhus oder Cholera sterben oder verkohlen bei einem der zahlreichen Brände, die immer wieder am Lake Michigan ausbrechen. Man kann aber auch ihm in die Hände fallen. Dem effektivsten Serienmörder seiner Zeit.



Dann wird man erwürgt oder erhängt, dann muss man verhungern oder ersticken, in einem verriegelten Zimmer, in welches Gas strömt. Man wird in einem Kellergrab enden, in einer Kalkgrube. Oder man wird in Säure gelegt, bis nur das Skelett von einem übrig bleibt. Sauber, befestigt an einem Ständer, wird es in einer Arztpraxis stehen oder im Hörsaal einer Universität.



Chicago ist damals eine dieser Städte, die sich so rasant häuten, dass man sehr tough und schnell sein muss, um mitzukommen. Ein urbaner Dschungel mit über einer Million Einwohnern, nur New York hat mehr. Die ersten Wolkenkratzer, die sich auch so nennen dürfen, wachsen hier in den Himmel, zehn bis 20 Stockwerke hoch. Aber die Straßen sind unbefestigt und verschlammen bei Sturm und Regen, die Gaslampen durchdringen kaum den Kohlenqualm, und vor den Häusern verrottet der Müll, blähen sich die Kadaver toter Hunde und Pferde. Chicago ist ein Moloch, erfüllt vom Lärm ratternder Kutschen und Karren. Und dann sind da noch die Schlachthöfe, so viele wie nirgends sonst im Land. 14 Millionen Tiere zerlegen sie hier im Jahr, Chicago ist die Stadt, in der das Töten zur Industrie wird. An manchen Tagen ist der Gestank bestialisch.



Die Stadt eines Mörders

Kann eine solche Stadt die Welt anlocken, ein Ort für Kunst und Visionäres sein? Kann sie leuchten? Die Weltausstellung 1893 ausrichten?



Ja, sie kann. Denn ihre Bürger haben schon einmal Kraft und Zuversicht bewiesen, nach einem großen Brand, dem von 1871. Einer Stadt, die größtenteils in Asche lag, gaben sie wieder Puls und Herzschlag. Prosperität. Nun kommt die Belohnung: die Weltausstellung. Oder, wie sie richtig heißt: die "World's Columbian Exposition". Denn auch der 400. Jahrestag der Entdeckung Amerikas soll gefeiert werden 1893. Acht Architekten, unter ihnen der spätere Erbauer des Flatiron Building in New York, Daniel H. Burnham, machen sich an die Arbeit, sie haben nur zwei Jahre Zeit. Und eine Konkurrenz, die kaum zu übertreffen ist: Paris.



Das hat die Weltausstellung 1889 ausgerichtet, den Eiffelturm hingeklotzt, 300 Meter hoch. Eine Schmach für das ambitionierte Amerika, das in allem gern als Pionier vorangeht. Erst 1930 kann es wieder den Höhen-Superlativ für sich reklamieren: mit dem Chrysler Building in New York.



"Ein Kind von zarter Gesundheit"

Im Chicago dieser Jahre lebt ein Mann, der die Großstadt und ihre Anonymität besonders zu schätzen weiß. Herman Webster Mudgett stammt aus Gilmanton, New Hampshire, rund 1500 Kilometer östlich der Metropole. 1861 ist er dort zur Welt gekommen, als eines von drei Kindern eines Farmers. Die Verhältnisse sind einfach, beide Eltern fromme Methodisten, der Nachwuchs hat zu spuren.



Der Vater säuft und prügelt mit dem Rohrstock, nur von der Mutter kommt dann und wann ein gutes Wort. Die Eltern empfinden Sohn Herman als merkwürdiges Kind. Er liest Jules Verne und Edgar Allan Poe, ist gern allein, liebt Technik, bastelt Apparate. Und er seziert Tiere, zerschneidet sie bei lebendigem Leib und verwahrt ihre Schädel und Knochen in einer Kiste.



Die anderen Kinder hänseln ihn. Einmal verschleppen sie ihn in eine Arztpraxis – damals ein Angst-Ort, mit Schmerz und Tod verbunden. Gruseln soll sich der kleine Herman, und das tut er auch; er schreit und jault, als er sich einem Skelett gegenübersieht. In seinen Memoiren wird er später schreiben: "Es war gemein und gefährlich, einem kleinen Kind von zarter Gesundheit Derartiges anzutun, doch stellte es sich als geradezu wundersame Behandlungsmethode heraus, da ich von meinen Ängsten kuriert und ein starkes Gefühl der Neugier und später der Wunsch geweckt wurde, mehr über Anatomie zu lernen, weshalb ich die Medizin zu meinem Beruf wählte."



Jetzt am Kiosk Mehr wahre Verbrechen lesen Sie in der neuen Ausgabe von stern Crime

Das Verlangen nach Macht erwacht

Auch die Heilkunde macht ihre größten Schritte Ende des 19. Jahrhunderts, Wunddesinfektion und Narkose kommen auf, die Patientensterblichkeit sinkt. Die Ärzte, die den Fortschritt vorantreiben, brauchen frische Leichen, an denen sie forschen können. Viel mehr, als ihnen zur Verfügung stehen. So werden die Methoden zur Beschaffung von Körpern kriminell. Ärzte graben Leichen auf dem Friedhof aus oder kaufen sie von anderen, die ihnen die Drecksarbeit abnehmen.



Einer davon ist Herman Webster Mudgett, Medizinstudent an der Universität von Michigan seit 1882. Ekel oder Rührung sind kein Problem für den jungen Mann, er kennt den Anblick einer Leiche von vielen Studierstunden am Seziertisch. Es regt sich sogar eine gewisse Freude in ihm. Endlich ein leichter Weg, ein paar Extra-Dollar zu machen. Mudgett baucht Geld, denn er hat bereits geheiratet, mit 17, ein Mädchen namens Clara A. Lovering. Sie kommt aus gutem Hause, finanziert zu großen Teilen sein Studium, er aber muss dazuverdienen, verdingt sich als Lehrer, Verlagsvertreter, als Wärter in einem Irrenhaus und eben als Leichenbeschaffer. Inzwischen haben die beiden einen kleinen Sohn.

Es sind die Jahre, in denen Mudgett zu spüren beginnt, dass es ihn nach Macht verlangt, Macht über Menschen. Zu klein das Leben als Provinzarzt, das nach dem Studium auf ihn wartet. Zu eng die Bande von Ehe und Familie. Rasender Ehrgeiz treibt ihn, er will viel Geld besitzen, Anerkennung ernten. Er will jemand anderes sein als Herman Webster Mudgett.

Aus Herman Webster Mudgett wird Dr. Henry Howard Holmes

Noch ehe er seinen Abschluss macht, verlässt er Frau und Kind. Als fertiger Doktor zieht er durch die Städte, arbeitet mal im Krankenhaus, mal in einer Drogerie, perfektioniert seinen Auftritt als gebildeter Bürger und ersinnt sich einen neuen Namen, was nicht allzu riskant ist in einer Zeit, in der persönliche Daten nur spärlich erfasst, geschweige denn zwischen verschiedenen Städten ausgetauscht werden.



Als er 1886 in Chicago ankommt, heißt er Dr. Henry Howard Holmes. Er ist 25 Jahre alt. Ein fescher junger Mann, augenscheinlich ledig, mit einem Schnauz und Augen, die hypnotisch blau sind. "Holmes liebte Chicago", schreibt der amerikanische Autor Erik Larson 2003 in seinem Buch "The Devil in the White City", "vor allem liebte er es, wie Lärm und Rauch eine Frau derart einhüllen konnten, dass keine Spur von ihr übrig blieb, höchstens ein schmaler, messerscharfer Hauch von Parfüm inmitten des Gestanks nach Pferdemist, Kohleruß und Verwesung."



Tatsächlich hat Holmes Schlag bei den Frauen der Boomtown. Er liebt die jungen Blonden, gern etwas proper, und er charmiert sie, dass sie staunend dastehen. Männer sind doch meist recht ungehobelt, warum nur dieser nicht? Seine formidable Art spricht sich herum, auch dass er – gegen jede Etikette – die Damen gern anfasst. Nicht unschicklich, es ist nur aufmunternd gemeint, wenn er ihnen an die Schulter oder die Taille greift. Keine sträubt sich dagegen, schon gar keine, die noch auf der Suche ist nach einem Ehemann. Aber die anderen auch nicht.



Erst wenn sie keinen Ton mehr sagen, ist es gut

Es ist die Zeit, in der junge Frauen erstmals allein aus der Provinz in die großen Städte ziehen, sie suchen Arbeit und Abenteuer, das Wirtschaftswunder verlangt nach Schreibkräften und Stenotypistinnen. Oft sind die Neuankömmlinge naiv. Und nur vertraut mit ländlichen Umgangsformen sind sie leichte Opfer. Die "Chicago Tribune" warnt vor Stellenanzeigen, die nur auf Äußerliches abzielen.



Aber auch weniger attraktive Frauen müssen mit allem rechnen. Dr. Holmes macht die Bekanntschaft einer älteren Dame, die im Bezirk Englewood, an der Ecke Wallace und 63. Straße, eine Drogerie besitzt. Mrs Holton ist voller Kummer, denn ihr Mann wird sterben, er hat Krebs, und sie allein kann den Laden und die Pflege nicht mehr schaffen. Hier ist Holmes richtig. Frauen zu trösten, ihnen zu schmeicheln, ist sein Elixier. Ihre Verletzlichkeit berührt ihn, zu gern fühlt er sich ihnen überlegen, dirigiert und manipuliert sie. Erst wenn er sie ganz in der Hand hat, spürt er Befriedigung. Erst wenn sie keinen Ton mehr sagen, ist es gut.



Mrs Holton bekommt er dahin, dass er sie im Laden unterstützen und diesen später sogar kaufen kann. Er bedankt sich mit Tränen in den Augen, er streichelt ihren Arm. Und als die Geschäfte prächtig laufen, absentiert sich die inzwischen verwitwete Mrs Holton Richtung Kalifornien. Sagt jedenfalls Holmes, als die Leute nach ihr fragen. Es sieht ihr nicht ähnlich, sich sang- und klanglos aus dem Staub zu machen, finden alle. Doch wer steckt schon drin in einer Frau, die den Tod des Ehemanns zu verkraften hat?



Wieder eine Ehe und Flucht

Und wo der eine trauert, verfällt der andere dem Glücksrausch: Holmes verliebt sich wieder, Myrta Z. Belknap heißt die Erwählte, sie ist jung und blond. 1886 hat er sie kennengelernt, bei einem Besuch in Minneapolis. Sie blieb ihm im Gedächtnis, unter Geschäftsvorwänden ist er wieder bei ihr aufgetaucht.



Belknap ist ihrerseits von Holmes entzückt, ein gemachter Mann umwirbt sie da, zumal noch aus dem düster-verheißungsvollen Chicago. Ohne zu zögern, nimmt sie seinen Antrag an. In seinen Briefen schreibt er zwar seltsam oft von den Schlachthöfen und wie die Schweine dort aufgeschlitzt und ausgeblutet werden, doch will Myrta darauf keinen Argwohn richten. Sie heiraten im Januar 1887. Dass Holmes schon Ehemann ist, verschweigt er.



Er zieht mit Myrta in Mrs Holtons alte Wohnung, und bald wird Myrta schwanger. Sie hilft im Laden und registriert schnell, dass andere Frauen ihrem Mann ein bisschen zu sehr an den Lippen hängen. Doch sonst kann sie nicht klagen: Er ist in Gänze ein vorzüglicher Gatte. Gut und sanft zu Tieren und zu Kindern. Immer freundlich und besonnen mit der Kundschaft und den Nachbarn. Weder ein Spieler noch ein Säufer oder Schläger. Im Chicago dieser Tage ist er ein Hauptgewinn.



Trotzdem wird es bald eisig im Hause Holmes, Myrta kommt von der Eifersucht nicht los. Und Holmes ist keiner, der lange entflammt bleibt. Außerdem hat er ein neues Projekt, das seine ganze Aufmerksamkeit erfordert. Im Jahr 1888 kauft er ein Stück Brachland vis-à-vis der Drogerie. Er will ein Hotel bauen. Nach außen unauffällig, Läden im Erdgeschoss, darüber Zimmer und ein Büro. Im Inneren aber soll die perfekte Umsetzung der Holmes'schen Fantasien entstehen: eine Burg, in der er der Herr ist und in der er jene Allmacht haben wird, nach der er sich so sehnt. In der er über Tod und Leben richten wird.



Auf den Spuren von "Jack the Ripper"

Er zeichnet alle Skizzen selbst, niemand außer ihm soll wissen, was da entsteht. Im Hotelbauch sieht Holmes Falltüren vor und einen Schacht, ein geheimes Treppenhaus und mehrere luftdicht verschlossene Räume, in die über eine Düse Gas einströmen kann. Dazu weitere Zimmer, die finsteren Zwecken dienen sollen. Und geheime Kammern für die Lagerung von delikatem Material.



Technische Begabung hat er schon als Kind bewiesen, er ist kein schlechter Handwerker. Und auch kein lascher Bauherr: Den angeheuerten Helfern kürzt er gnadenlos den Lohn, angeblich wegen Pfusch am Bau. Auf diese Weise hält er die Kosten niedrig. Auch feuert er die Männer so häufig, dass sie nicht genug sehen, um Verdacht zu schöpfen. Bringt ein Arbeiter eine Gasdüse an, dann weiß er nicht, dass die Leitung aus dem Raum nebenan kommt. Ein Maurer wird später sagen, dass der Bauherr ihm merkwürdig vorkam und dass der ihn auch einmal überreden wollte, seinen Schwager aus dem Weg zu schaffen. Mit einem Ziegelstein, für 50 Dollar. Doch war er sich nicht sicher, ob das nur Spaß sein sollte.



Das Hotel nimmt Form an, und Chicago wächst auf seine Weise, als aus Europa düstere Nachrichten herüberschwappen. Ein Frauenmörder macht ganz London kirre, schneidet Prostituierten die Kehle durch, entfernt ihre Geschlechtsorgane, drapiert ihre Brüste, die Nase und auch Eingeweide neben dem toten Körper. Die Polizei fahndet nach "Jack the Ripper". Auch Holmes liest darüber in den Gazetten. Er tut es begieriger als andere.

Am Ende hat Holmes' Hotel ein paar Dutzend Zimmer. Im Erdgeschoss richtet er eine Drogerie, ein Restaurant und einen Juwelierladen ein. Zudem betreibt er dort einen Medizin-Versandhandel, spezialisiert auf Mittel gegen Trunksucht und Glatzenbildung.



Die Holton-Drogerie verkauft er. Obwohl der aufstrebende Geschäftsmann nicht zuletzt dank diverser Betrügereien genügend Geld hat, um das Interieur für seine Läden bar zu bezahlen, kauft er auf Pump und vertröstet die Lieferanten mit Likör, Zigarren und salbungsvollen Worten. Es hat den Anschein, als hätten nicht sie ihn in der Hand, sondern er sie.



Fullscreen

Ein Ofen für "Glasschmelzarbeiten"

Und das ist nicht die einzige Merkwürdigkeit in diesen Tagen. Beim Apotheker Erickson kauft Holmes flaschenweise Chloroform. Darauf angesprochen, schützt er wissenschaftliche Experimente vor. Seiner Wäschefrau Mrs Strowers bietet er 6000 Dollar an, damit sie eine Lebensversicherung abschließt über 10.000 Dollar, der Nutznießer: H. H. Holmes. Im Falle ihres Todes würde er so 4000 Dollar erlösen, sie könne bis dahin mehrere Tausend Dollar verjubeln. Für Mrs Strowers ist das eine Menge Geld, doch irgendetwas hält sie davon ab, den Deal zu akzeptieren.

Mit dem Jahr 1891 wächst Holmes' Vorfreude ins Unermessliche. Längst hat er seine Frau und seine kleine Tochter nach Wilmette geschafft, in einen Vorort von Chicago, den er nur besucht, um Myrta ruhig zu halten. Die Stadt gibt in diesem Jahr bekannt, wo die Weltausstellung 1893 stattfinden soll: im Jackson Park, ganz in der Nähe von Holmes' Neubau, der den Namen "World's Fair Hotel" bekommt. Die Lage verspricht dem Hausherrn Gäste, viele Gäste. Weitsichtig prophezeit der Polizeichef Major R. W. McClaughry die höchste Anzahl von Verbrechen, die Chicago je gesehen haben wird. Und Holmes fällt ein, dass ihm im Keller etwas Essenzielles fehlt – ein Verbrennungsofen. Den Setzer brieft er: "Glasschmelzarbeiten!" Der Ofen wird rechtzeitig fertig für ein ganz besonderes Opfer.



Die schöne Julia Conner reist gemeinsam mit ihrem Gatten Ned und ihrer achtjährigen Tochter Pearl an. Conner ist Juwelier, sucht Sinn und Zukunft, er findet sie in Holmes' Hotel und in dessen Laden mit Geschmeide. Frau Julia bekommt eine Stellung in der Drogerie, die Familie bezieht eine kleine Wohnung in der Nähe von Holmes' Privaträumen im Hotel. Auch Julias Schwester Gertie quartiert sich im Hotel ein, sie ist gerade süße 18 Jahre alt.



Ned registriert argwöhnisch, dass die beiden Frauen zu schnell zu gut mit Holmes bekannt werden und dass er selbst ins Abseits gerät. Das ändert sich nur kurz, als Holmes ihm die Drogerie zum Kauf anbietet, bald darauf tobt wieder Streit zwischen den Eheleuten Conner – die nicht bemerken, dass Holmes feinnervig die Fäden spinnt. Dass er Julia nicht nur in sein Bett, sondern auch auf seine Seite zieht, sie ganz einsaugt in die Sphäre seiner Macht und seiner Manipulation. Als es zur Scheidung kommt und Ned die Stadt verlässt, verspricht Holmes der Geliebten die Ehe – und ersehnt tatsächlich doch nur eines: ihr rasches Ende.



Die Frau hat zwar kein Gesicht mehr, doch was soll's

Das wird unausweichlich, als sie ihm eines Tages offenbart, dass sie ein Kind von ihm erwartet. Da hat er ihre Schwester Gertie längst vergiftet. Und Lügen über ihr Wegbleiben verbreitet. Bei der Hochzeit, sagt er Julia, werde es bleiben. Ein Kind aber wolle er nicht. Sie solle ihm vertrauen, er sei doch Arzt, die Schwangerschaft zu beenden sei für ihn kein Problem. Während er redet, schaut er mit seinen blauen Augen, streichelt ihren Arm. Den Eingriff nimmt er am Weihnachtsabend vor. Während auf Chicago zarter Schnee fällt, sortiert er das OP-Besteck. Julia kommt und sieht Knochensägen, Wundhaken und Schädelbohrer, doch da ist auch schon Druck auf Mund und Nase, das Tuch mit der tödlichen Dosis Chloroform. Schnell lässt ihr Zappeln nach, als Stille einkehrt, geht Holmes mit dem Tuch ins Zimmer der kleinen Pearl. Dann macht er sich an die Verarbeitung der Leichen.



Er lässt Charles Chappell kommen, einen Arbeiter von der Hotel-Baustelle. Von Chappell hieß es, er sei auch "Zerleger". Weil Holmes Arzt ist, wundert sich Chappell nicht, dass er zwei Tote im Hause hat. Er stellt keine Fragen. Die Frau hat zwar kein Gesicht mehr, ist bereits gehäutet wie ein Wildtier, doch was soll's: Holmes gibt ihm 36 Dollar. Dafür schält er ihr das Fleisch ab, packt es in den Verbrennungsofen, arbeitet das Skelett heraus. Holmes selbst streicht später sehr viel mehr ein von der Universität, an die er die Geliebte verkauft.



Mordmaschine auf Hochtouren

Es bricht die Zeit des großen Schlachtens an. Nur wenige Kilometer entfernt von den Fabriken, in denen Rinder und Schweine ausbluten, und kaum weniger effizient. Holmes will Frauen sterben lassen, viele Frauen. Sie kommen als Verkäuferinnen in seine Läden oder als Gäste in sein Hotel – Zimmeranfragen von Herren schlägt der Hausherr meistens aus. Holmes ist am Ziel all seines Wünschens und Begehrens, er hat die Allmacht. Zur Tat schreitet er vornehmlich nachts, wenn seine Opfer schlafen, er dringt in ihre Zimmer ein, erstickt oder erwürgt sie, er hängt sie auf oder schafft sie in eine verschlossene Kammer, in der sie verhungern und verdursten. Oder er lässt Gas in ihre Schlafkammern strömen und ergötzt sich daran, wenn hinter den Türen das Röcheln verhallt.



Dann schafft er die Toten über die Falltüren und den Schacht abwärts in den Keller, wo er manche verscharrt und anderen mittels Skalpell und Karbolsäure das Fleisch ablöst. Fasern, Fett und Eingeweide entsorgt er im Verbrennungsofen. Die blanken Knochen baut er zum Skelett zusammen und verscherbelt es. In der Stadt sieht man ihn meist auf einem Fahrrad, dem "Must-have" dieser Tage. Er grüßt freundlich nach allen Seiten. Mit den Polizisten ist er gut Freund, hat Zigarren und Likör für sie.

Zur Weltausstellung läuft die Holmes'sche Mordmaschine auf Hochtouren. Menschen strömen in die Stadt, suchen Zimmer, suchen Jobs, und kaum eine Unterkunft liegt so nah an den Pavillons wie das "World's Fair Hotel". Nur wenige Opfer wird man später identifizieren können, eines davon ist Emeline Cigrand.



Es wird ungemütlicher für Holmes

Emeline fängt als Sekretärin bei Holmes an, er lädt sie in die Oper ein, umschmeichelt sie, er will sie heiraten. Er sei der Sohn von Lords, fabuliert er, doch müsse sie das unbedingt für sich behalten. Bald fällt ihr auf, dass Ersparnisse verschwinden, die sie ihm anvertraut hat, und dass es Gerüchte über Kreditschulden gibt, die Holmes nicht bezahlt haben soll. Ihr Vertrauen bröckelt, und sie stellt Fragen. Zu viele Fragen für den Verlobten. Als Freunde von Emeline wissen wollen, wohin sie Knall auf Fall verschwunden sei, holt Holmes ein Blatt Papier hervor: Emelines Anzeige, dass sie bald einen anderen heiratet. Er hat sie selbst getippt auf seiner Schreibmaschine.

Die nächste Sekretärin lässt nicht lange auf sich warten, ihr Name: Minnie R. Williams, sie ist jung und blond, und wieder springt die Balzmaschine an. Hier kommt es tatsächlich zur Heirat. Holmes trotzt der jungen Gattin ein Grundstück in Texas ab, verschweigt seine Ehen mit Clara A. Lovering und Myrta Z. Belknap. Und muss am Ende zwei Frauen entsorgen: sowohl Minnie als auch ihre Schwester Anna, die zu viel herumäugt.



So unablässig geht das Töten, dass Nachbarinnen und dem Personal nun auffällt, dass chemische Gerüche durch die Hotel-Etagen wabern und dass junge Verkäuferinnen kommen und gehen wie auf einem dieser Fließbänder, die sie in den Schlachthöfen von Cincinnati benutzen. Nun ist die Großstadt kein Ort der Verbindlichkeit, doch warum lassen viele der verschwundenen Mädchen ihre Sachen da? Und was hat es zu bedeuten, dass gleichzeitig bei der Polizei Briefe eingehen, in denen Eltern nach ihren vermissten Töchtern fragen, die zur Weltausstellung wollten?



Es wird ungemütlicher für Holmes. Immer häufiger kommen Nachfragen, er kann sie nicht mehr so geschmeidig von sich halten. Er spürt, dass seine Hoch-Zeit in Chicago vorbei sein könnte. Der sonst so Kaltblütige gerät in Panik. Er schließt das Hotel und setzt sich ab, gemeinsam mit einem windigen Geschäftspartner aus den Zeiten des Hotelbaus, der nichts von seinen Morden weiß: Benjamin F. Pitezel. Zwei Jahre lang driften die beiden herum, leben von Betrügereien, treten unter falschem Namen auf. Dann wird es Holmes zu lästig, Pitezel mitzuschleppen. Er überredet ihn zu einem Deal: Die beiden wollen mithilfe einer falschen Leiche Pitezels Tod vortäuschen, sich seine Lebensversicherung auszahlen lassen und dann getrennter Wege gehen. Diese Art von Versicherungsbetrug hat Holmes schon früher kultiviert. Denn Leichen hatte er meistens, er musste nur jemanden dazu bringen, eine Police auf sich selbst abzuschließen.



Eine letzte Raserei

Im Falle von Pitezel erscheint es Holmes nun aber doch zu umständlich, noch einen Extra-Toten zu beschaffen und ihn unkenntlich zu machen. Er erstickt den echten Pitezel mit Chloroform und fackelt seine Leiche ab – damit es aussieht wie ein Unfall. Es ist der Anfang vom Ende des Serienmörders H. H. Holmes.



Noch drei weitere Menschen müssen in den nächsten Monaten sterben, in einer letzten Raserei vernichtet Holmes seinen Kompagnon Pitezel über dessen Tod hinaus. Er macht der Frau des Ermordeten weis, ihr vagabundierender Mann wolle drei seiner Kinder sehen. Holmes nimmt Alice, Nellie und Howard in Empfang, sperrt sie in Schrankkoffer, lässt Gas einströmen, blickt hernach in blaue, verzerrte Gesichter. Nackt begräbt er die Mädchen in einem Keller. Nellie findet man später mit amputierten Füßen, ihr Klumpfuß hätte allzu schnell ihre Identität verraten. Howards Zähne entdecken die Fahnder in einem Kamin.



Aber inzwischen ist Holmes jemand auf den Fersen, der mindestens so zäh und hartleibig ist wie er selbst. Es ist Frank Geyer von der Detektei Pinkerton in Philadelphia. Die Versicherung hat den Privatermittler eingeschaltet, ihr schwant Betrug im Todesfall Pitezel. Sie hat anonyme Hinweise bekommen, dass Holmes nicht koscher sei, gegenüber Fremden mit Betrügereien prahle. Am 17. November 1894 nimmt Geyer den Verdächtigen in Boston fest. Ohne zu wissen, dass er einen der schlimmsten Serienkiller der amerikanischen Geschichte vor sich hat.



Hat Amerika je mehr Scheußlichkeit gesehen?

Holmes kommt ins Gefängnis Moyamensing, Philadelphia, und sitzt dort monatelang ein, während die Ermittlungen gegen ihn weiterlaufen. Die Fahnder durchsuchen jetzt sein Hotel in Chicago, befragen Leute, finden Schmuck, Haarbüschel, Knochen, hochhackige Schuhe, einen blutverschmierten Raum und den Abdruck eines Frauenfußes an einer Metalltür. Die Presse hat für Wochen nur noch ein Thema. Hat Amerika je mehr Scheußlichkeit gesehen, versammelt in nur einem Mann?



Man macht sich Vorwürfe und fragt sich, wie lange dieser Holmes sein Unwesen wohl schon getrieben hat. Man fragt sich, wie viele Menschen er auf dem Gewissen hat. Unterdessen bringt der Mörder seinen letzten falschen Liebreiz auf, um im Gefängnis die Wärter für sich einzunehmen. Und es gelingt ihm. Hatten sie je einen netteren und an genehmeren Gefangenen? Sie lassen ihn seine eigene Kleidung tragen, gegen Geld erledigen sie Gefälligkeiten, besorgen ihm Zeitungen. Mit Genugtuung sieht er, dass er draußen ein Star ist.



Im Herbst 1895 steht Holmes vor dem Richter, die Anklage: Mord an Benjamin F. Pitezel. Mehr ist Holmes zu diesem Zeitpunkt noch nicht nachzuweisen. Er wird zum Tod durch den Strang verurteilt. Die Hinrichtung vor Augen, bricht Holmes sein Schweigen. Er verfasst seine Memoiren. Und er legt ein Geständnis ab, gibt 27 Morde zu, darunter die an Julia und Pearl Conner. Vermutet aber werden um die 200. "Ich konnte nichts dagegen tun, dass ich ein Mörder wurde", schreibt er in seinen Erinnerungen, "so wenig wie ein Dichter dagegen tun kann, dass die Muse ihn zum Singen verführt. Der Teufel stand neben dem Bett, in dem ich in die Welt hinausgestoßen wurde, und seitdem war er immer bei mir."



In der letzten Nacht seines Lebens schläft Holmes ruhig und fest, er frühstückt am Morgen des 7. Mai 1896 Eier, Kaffee und Toast und besteigt den Galgen ohne jede Aufwallung von Gefühlen. Sieben Ärzte wollen zusehen, und auch andere Chicagoer haben ein Hinrichtungsbillett gelöst. Ein Priester betet mit dem Todgeweihten, um 10.12 Uhr geht die Schlinge zu, das Genick des Delinquenten bricht, er zappelt lange. 20 Minuten später wird der Tod dokumentiert. Seinen Henkern konnte Amerikas effektivster Serienmörder das Versprechen abringen, seinen Sarg in Beton einzugießen. Ihm war nicht wohl bei dem Gedanken, sie könnten irgendwas mit seiner Leiche anstellen.