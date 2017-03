Geiselnahme nach Banküberfall - Polizei klärt Lage ohne Blutvergießen

Der Polizeieinsatz in einer Sparkassenfiliale in Duisburg ist unblutig zu Ende gegangen. Einsatzkräfte seien in das Gebäude eingedrungen und hätten dort keinen Täter mehr vorgefunden, teilte die Polizei mit.

Nach der Festnahme zweier Verdächtiger in der Nähe der Bankfiliale war die Polizei zunächst noch davon ausgegangen, dass mindestens ein bewaffneter Täter weiterhin in der Bank ist und sich Bankmitarbeiter in dessen Gewalt befänden.



Polizei aus Duisburg und Essen im Einsatz

Nach dem Banküberfall hatte die Polizei von einer "Großlage" gesprochen. "Alle zur Verfügung stehenden Kräfte werden alarmiert und hingeschickt", sagte eine Sprecherin. Einsatzkräfte aus Duisburg und Essen wurden zusammengezogen. Der Bereich um die Sparkasse im linksrheinischen Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen wurde weiträumig abgesperrt.