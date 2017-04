15-Jähriger wird von Männern mit Messer attackiert und stirbt

In Duisburg ist am Ostersonntag ein 15 Jahre alter Junge bei einer Auseinandersetzung ums Leben gekommen. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Was genau spätabends im Duisburger Stadtteil Marxloh passiert sei, sei aber noch unklar. Die Staatsanwaltschaft wollte sich auch nicht dazu äußern, ob ein Täter gefasst wurde oder weiter auf der Flucht ist.

Nach Angaben der Polizei war der Junge am späten Sonntagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden und dort gestorben. Er soll durch einen scharfen Gegenstand tödlich verletzt worden sein.

Polizei stellt Beil sicher

Nach Angaben der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" war der Jugendliche von mehreren Männern mit Messer und Schlagwaffen angegriffen worden. Auch sein zur Hilfe eilender Vater und eine weitere Person seien durch Messerstiche verletzt worden. Die Polizei soll am Tatort ein Beil sichergestellt haben. Unklar sei aber, ob bei der Attacke benutzt wurde.