Eltern geben Baby Heroin - schon kurz nach der Geburt

Im US-Bundesstaat Utah wurde ein Paar verhaftet, nachdem es seiner Tochter offenbar einen Heroin-Ersatzstoff verabreicht hat. Nach einem Bericht des lokalen TV-Senders KUTV haben die 26-jährige Lacey Christenson und der 29-jährige Colby Wilde bereits gestanden, Suboxon-Pillen zerstoßen und dem Baby verabreicht zu haben. Zum ersten Mal soll dies bereits am 9. April geschehen sein - nur wenige Stunden nach der Geburt des Kindes.



Nach Informationen der Polizei sollen sie das Pulver ins Zahnfleisch des Babys gerieben haben, während sie allein in ihrem Krankenhauszimmer waren. Höchstwahrscheinlich wollte das Pärchen auf diese Weise den eigenen Drogenkonsum und die bereits bestehende Drogensucht des Neugeborenen vertuschen.

Wie die Polizei bekannt gab, hat die Mutter während der Schwangerschaft Heroin und verschreibungspflichtige Schmerzmittel konsumiert. Dies habe dazu geführt, dass das Baby noch in der Gebärmutter eine Sucht entwickelte.



Um die Entzugserscheinungen zu unterdrücken, die in solchen Fällen nach der Geburt auftreten, hätten die Eltern zu dem Heroin-Ersatz gegriffen. Eine Methode, die unter Drogensüchtigen weit verbreitet sein soll, berichtet KUTV.

Ein Diebstahl macht auf das Paar aufmerksam

Ins Visier der Behörden ist das Paar allerdings erst im vergangenen Monat geraten. Am 26. Juni wurde Wilde festgenommen, nachdem er offenbar versucht hatte, in einer Walmart-Filiale Ladendiebstahl zu begehen. Angestellte des Supermarktes sagten aus, dass der 29-Jährige Waren aus den Regalen entnommen und dann direkt reklamiert hatte - ohne sie vorher bezahlt zu haben. Seine zweimonatige Tochter hatte der Mann in einem Autositz dabei.

Als der Betrug aufgefallen sei, habe Wilde zu fliehen versucht, heißt es in dem Bericht von KUTV weiter. Auf seiner Flucht habe er den Autositz zusammen mit dem Baby einem Fremden in die Hand gedrückt. Die Polizei konnte ihn trotzdem aufhalten. Wilde wurde wegen des Verdachts auf Drogenmissbrauch, Besitz von Heroin, Methamphetamin und Drogen-Utensilien verhaftet und ins Utah-County-Gefängnis gebracht.

Heroin und Morphium im Blut des Babys

Seine Freundin Christenson befand sich zusammen mit ihren drei älteren Kindern zum Zeitpunkt des versuchten Diebstahls im selben Supermarkt. Auch sie wurde verhaftet.

Während das Pärchen in Untersuchungshaft war, durchsuchte die Polizei das Haus der beiden. Dabei entdeckten die Beamten das Suboxon-Präparat in zerstoßener Form. Die beiden jüngeren Söhne, vier und zwei Jahre alt, und das kleine Mädchen wurden daraufhin positiv auf Methamphetamine getestet. Außerdem wurden im Blut des Babys sowohl Heroin als auch Morphium nachgewiesen. Nun wird gegen Christenson und Wilde neben den Drogendelikten auch wegen Kindeswohlgefährdung ermittelt.