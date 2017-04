Mord-Videos: Wie Facebook reagieren will

Das Entsetzen ist in den USA groß: Am Wochenende hatte ein Mann den Mord an einem 74-Jährigen gefilmt und dann auf Facebook hochgeladen. Die Polizei von Cleveland fahndet jetzt mit Hochdruck nach dem mutmaßlichen Täter Steve S.. In dem Video steigt S. aus dem Auto und spricht willkürlich einen älteren Passanten an und sagt dem 74-Jährigen, dass er jetzt sterben werde. Dann erschießt Robert Goodwin Senior. Laut Polizei kannten sich Täter und Opfer nicht. Die Angehörigen sind schockiert: "Er ist weg, verstehen Sie. Ich weiß nicht, was ich machen werde. Er war ein guter Mensch, er hätte Dir sein Hemd gegeben." Der Täter erklärte in einem Video, der Auslöser für seine Tat sei eine Frau, offenbar seine Ex-Freundin. Außerdem gibt er an, mehr als ein Dutzend Menschen getötet zu haben. Bisher können die Sicherheitsbehörden aber nur einen Mord mit dem Mann in Verbindung bringen. Facebook reagierte auf das Mord-Video und kündigte an, dass man den Umgang mit Gewaltvideos überprüfen wolle und eng mit der Polizei zusammenarbeite. Das Video des Mordes war rund drei Stunden auf dem Profil zu sehen, bevor es gesperrt wurde.