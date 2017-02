Nicht die hellste Kerze auf der Torte, der Berliner Betrüger

Selbst wenn man etwas findet, was jemand anderes verloren hat, ist die Frage nach Finderlohn ziemlich unfein. Die Rückgabe sollte Ehrensache sein. Das Einfordern von Finderlohn ist so unwürdig, dass es sofortigen Abzug von Karma-Punkten beinhaltet. Auch wenn der Finder bei einem Wert von mehr als zehn Euro sogar einen Anspruch darauf hat. Erpresst man jedoch Finderlohn, ist das eine Straftat. Wenn man dazu noch ein Dieb ist und kein ehrlicher Finder, sind das genau genommen zwei Straftaten. Und genau die hat in Berlin am vergangenen Samstag jemand beim Spiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt begangen. Glücklicherweise so dämlich, dass die Polizei ihn gleich stellen konnte.

Auf der Facebook-Seite der Berliner Polizei wird der Tathergang in einem angenehm süffisanten Ton anschaulich geschildert. Es beginnt mit "HaHoHe", mündet jedoch nicht in der Schlachtruf "Hertha BSC", sondern in einen nach Kindermund klingenden Reim "erpresster Finderlohn ist nicht ok". Und soll damit wohl auf das Niveau an Geschicklichkeit eines Lichtenberger Meisterdiebes anspielen. Aber lesen Sie selbst.