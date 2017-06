Fall Lisa: 24-Jähriger wegen schweren Missbrauchs verurteilt

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer zur Tatzeit 13-Jährigen ist im sogenannten Fall Lisa in Berlin ein 24-Jähriger zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt worden. Der Angeklagte Ismet S. wurde am Dienstag zudem der Herstellung kinderpornografischer Schriften schuldig gesprochen, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Die Öffentlichkeit wurde von der Verhandlung ausgeschlossen.



Die Geschädigte war im Januar 2016 nicht von der Schule heimgekehrt und für etwa 30 Stunden verschwunden. Sie behauptete, von drei Migranten entführt, weggesperrt und vergewaltigt worden zu sein. Die Polizei stieß im Rahmen ihrer Ermittlungen auf S., der Monate vor der vermeintlichen Entführung Oralsex mit dem Mädchen gehabt haben soll.

Handyaufnahmen des Geschlechtsakts sollen S. überführt haben. Der Mann sei sowohl in der polizeilichen Vernehmung als auch in der Verhandlung voll geständig gewesen, sagte die Sprecherin. Damit habe er dem Mädchen, das am Dienstag am Amtsgericht Tiergarten anwesend war, eine Vernehmung durch das Gericht erspart.



Gesetz schließt einvernehmlichen Sex unter 14 Jahren aus

Die Bewährungsstrafe ist für vier Jahre ausgesetzt. Zudem muss S. eine Geldstrafe von 3000 Euro zahlen. Das Geld geht an den Schadensfonds, ein Berliner Instrument des Täter-Opfer-Ausgleichs. Der Sprecherin zufolge schrammte S. an einer Haftstrafe vorbei, weil er kooperativ gewesen und nicht vorbestraft sei.



Mutmaßlich spielte bei dem Urteil auch eine Rolle, dass die sexuellen Handlungen einvernehmlich gewesen sein sollen. Allerdings schließt das Gesetz Einvernehmlichkeit bei Sex mit Unter-14-Jährigen aus. Kinder können demnach die Tragweite ihrer Handlungen nicht voll erfassen.



Mit dem Urteil blieb das Gericht nur knapp unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe von zwei Jahren auf Bewährung. Bei mehr als zwei Jahren Haft ist eine Aussetzung zur Bewährung ausgeschlossen.



Fall sorgte in Russland für Empörung

Der Anwalt des als Nebenklägerin auftretenden Mädchens lehnte es ab, mit deutschen Medien zu sprechen. Diese hätten auf dem "Mädchen herumgetreten", sagte Sergej Dankwart. Das Mädchen hatte sich bei einem Bekannten vor seinen Eltern versteckt, weil sie Probleme in der Schule hatte. In den Befragungen durch die Polizei verwickelte sie sich wiederholt in Widersprüche. Schließlich räumte das Kind ein, die Entführung vorgetäuscht zu haben.

Dass die Ermittler die Angaben des russlanddeutschen Kinds aus dem Osten Berlins anzweifelten, hatte zunächst in russischsprachigen Medien für Empörung gesorgt. Selbst der russische Außenminister Sergej Lawrow kritisierte daraufhin die deutschen Behörden scharf. Der Fall Lisa fand nunmehr international Beachtung. Gegner der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sahen den Fall als Beleg für eine Verschlechterung der Sicherheitslage durch den Zuzug hunderttausender Flüchtlinge.



Bei dem eintägigen Prozess gegen S. waren auch Vertreter russischer Medien anwesend. Der Vorsitzende Richter folgte zum Auftakt dem Antrag Dankwarts, die schutzwürdigen Persönlichkeitsrechte der heute 15-Jährigen über das öffentliche Interesse an dem Fall zu stellen. Zuschauer und Journalisten mussten deshalb den Saal noch vor der Anklageverlesung verlassen.