Könnte der rechtsextreme NSU etwas mit dem Tot der neunjährigen Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg zu tun haben? Der NSU-Nebenklage-Anwalt Mehmet Daimagüler sagt "Ja" und hat ankündigt, einen Antrag zum Fall Peggy zu stellen. "So wie es ausschaut, hat der gleiche Beamte, der im Mordfall Peggy die Leitung hatte, auch in den Mordfällen des NSU im Nürnberger Umfeld die Leitung übernommen. Es fällt schon auf, dass in beiden Fällen es sehr, sehr schnell türkischstämmige Bürger waren, die beschuldigt wurden, dass andere Optionen möglicherweise ausgeblendet wurden." Mitte Oktober war bekanntgeworden, dass am Fundort der Leiche von Peggy eine DNA-Spur entdeckt worden war, die zu dem NSU-Mitglied Uwe Böhnhardt führt. Die Neunjährige war 2001 auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Im vergangenen Juli wurden Skelettteile von ihr in einem Wald in Thüringen entdeckt. Der Anwalt der Nebenklage, Sebastian Scharmer, ist bei der Bewertung der Spur vorsichtiger. "Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass bei der Tatortarbeit eine Kontamination vorgelegen hat. Die Spur soll ja immerhin 15 Jahre im Wald gelegen haben und dann sichergestellt worden sein. Also, ich bin da sehr vorsichtig, insbesondere wenn man sich anschaut, welche DNA-Spuren in diesem Prozess in Heilbronn noch eine Rolle spielten. Da gab es ja schon mal eine verunreinigte Probe, so dass ich befürchte, wir müssen uns da sehr genau mit der Frage auseinandersetzen, wie ist diese Spur gesichert worden." Auf den Prozess selbst hatte die mutmaßliche Verbindung zum Fall Peggy am Mittwoch zunächst keine Auswirkung. Der Tag wurde planmäßig mit der angekündigten Beweiserhebung fortgesetzt.