Irgendwann muss sich jemand Sorgen gemacht haben. Sorgen um drei Kinder, die seit Tagen nicht in der Schule gewesen waren - ohne Entschuldigung. Inzwischen, drei Tage später, ist klar, dass die Sorge mehr als berechtigt war. Die zehn Jahre alten Zwillingsjungen und das 7-jährige Mädchen sind tot. Ebenso wie ihre Großmutter, 60, und ein Onkel. Und ebenso wie ihre Mutter. Sie soll die Mitglieder ihrer Familie erschossen haben. Auch der Familienhund wurde offenbar zum Opfer. Schließlich soll sich die Frau selbst gerichtet haben.

So stellt sich der Fall im Moment dar. Aus welchem Grund sich die Tragödie ereignete, ist ebenso noch unklar wie die meisten Einzelheiten. Am Nachmittag war die Staatsanwaltschaft St. Pölten "über die Auffindung mehrerer Toter in einem Haus in Böheimkirchen in Kenntnis gesetzt worden", wie es in der Bürokratensprache heißt. "Wir gehen von Fremdverschulden aus", teilte die Staatsanwaltschaft noch mit. Und dass die Leichen obduziert werden. Ergebnisse liegen - zumindest offiziell - noch nicht vor.

Familie lebte sehr zurückgezogen

Wie österreichische Medien berichten, nahm die Sache ihren Lauf, als der ehemalige Besitzer des Hauses, in dem die Leichen entdeckt wurden, am späten Vormittag einen Anruf von der Polizei erhielt. Die Beamten fragten laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA nach einem Zugang zu dem früheren Gasthaus "Auerhahn" im Ortsteil Schildberg, um herauszufinden, warum die drei schulpflichtigen Kinder seit Tagen nicht zum Unterricht erschienen waren. Im Inneren fanden die Polizisten schließlich die Toten.

Nach Angaben des Bürgermeisters lebte die Familie - drei Generationen - seit etwa einem Jahr in dem Haus. Sie hatten die Immobilie von dem früheren Inhaber des Gasthofs erworben. Laut einer Nachbarin soll die Familie dort recht zurückgezogen gelebt haben. Die Kinder benutzten nie den Bus, sondern wurden mit dem Wagen in die Schule nach Böheimkirchen gefahren. Auch der frühere Gastronom bezeichnete die Familie als "unauffällig". Der einzige Hinweis auf ein mögliches Tatmotiv kommt von einer Nachbarin. Sie will wissen, dass sich die mutmaßliche Täterin in einem Rosenkrieg mit ihrem Mann befunden haben soll.



Die Polizei hat den Tatort abgeschirmt. Die Spurensicherung ist im Einsatz. Die Ermittlungen laufen.





Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.