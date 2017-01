Polizei klärt Fall von Kindesentführung auf - nach 18 Jahren

Die US-amerikanische Polizei hat nach 18 Jahren einen Fall von Kindesentführung aufgeklärt. Dieses Mädchen wurde 1998 kurz nach der Geburt aus dem Krankenhaus in Florida entführt, von einer Frau, die als Krankenschwester verkleidet war. 18 Jahre lang ging sie davon aus, bei ihrer leiblichen Mutter aufzuwachsen. Bis ein anonymer Hinweis das Zentrum für vermisste und misshandelte Kinder auf die richtige Spur brachte. Ein DNA-Test sorgte dann für Gewissheit. Bei der Familie der inzwischen 18-jährigen Frau herrscht nun große Freude. O-TON CRAIG AIKEN, VATER: "Es gibt immer Hoffnung, ich wache auf und hoffe, dass sie auch aufwacht. Es gibt immer Hoffnung." Die wiedergefundene Tochter habe jetzt einiges zu verarbeiten, teilte die Polizei in Jacksonville mit. Auf Facebook schrieb die 18-jährige, ihre Mutter hätte ihr alles gegeben, was sie gebraucht habe und sei keine Verbrecherin. Die Entführerin wurde festgenommen. Sollte sie schuldig gesprochen werden, droht ihr lebenslängliche Haft.