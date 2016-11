Ein Baby ist einen Tag nach seiner Geburt tot in einer Wohnung gefunden worden. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass eine 28-Jährige aus Siegen das Kind am Samstag am Airport Köln/Bonn zur Welt gebracht habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Ein Airportsprecher dementierte dies am Abend: "Am Flughafen hat es keine Geburt gegeben."

Nach Angaben des Sprechers wurden die Rettungskräfte am frühen Samstagmorgen wegen eines "gynäkologischen Notfalls" am Flughafen alarmiert. Sie hätten eine liegende Frau vorgefunden und in ein Kölner Krankenhaus gebracht.

Den Transport der Frau in ein Krankenhaus bestätigte auch die Polizei. Demnach waren Ermittler am Sonntagmorgen in das Krankenhaus gerufen worden. Sie richteten eine Mordkommission ein. Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln machten zunächst keine weiteren Angaben zu dem Fall.