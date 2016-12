Im Fall der Studentin Maria L., die vor sieben Wochen am Fluss Dreisam in Freiburg vergewaltigt und getötet wurde, sieht sich die Polizei am Ziel. Dringend tatverdächtig ist ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan. Er wurde am Freitag verhaftet und ist des Mordes angeklagt. Einzelheiten gaben die Ermittler am Samstagnachmittag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz bekannt:

+++ 15.24 Uhr, mutmaßlicher Täter schweigt +++

Der dringend tatverdächtige und verhaftete Flüchtling aus Afghanistan schweigt zu den Vorwürfen. Es wurden Ermittlungen wegen Mordes gegen den 17-Jährigen eingeleitet. Der genaue Tathergang ist noch nicht völlig geklärt. Ob das Opfer in der Dreisam ertränkt wurde, dazu will die Polizei noch nichts sagen. Untersuchungen laufen.

Ob es eine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer gab, ist unklar. Das Haar, das im Gebüsch gefunden wurde, stammt eindeutig vom Tatverdächtigen. Auch an dem herrenlosen Fahrrad, das in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, ist DNA vom mutmaßlichen Täter festgestellt worden. Der Eigentümer des Fahrrads ist unklar.

+++ 15.21 Uhr, DNA des Täters stimmt mit Spuren am Tatort überein +++

Dringend tatverdächtig ist ein 17-jähriger Afghane, der im vergangenen Jahr als Flüchtling in die Bundesrepublik kam.

+++ 15.15 Uhr +++ Haarfarbe führt zum Tatverdächtigen +++

Müller: Auf Grundlage der Haarfarbe des Haares wurden öffentliche Videoaufnahmen ausgewertet. In der Tatnacht habe die Kameraauswertung aus einer Straßenbahn zu einem Verdächtigen geführt. Er habe eine sehr auffällige Undercut-Frisur mit der entsprechenden Haarfarbe gehabt. Daraufhin sei gezielt nach ihm gefahndet worden. In Littenweiler sei es dann am 2.12. zu einem Fahndungserfolg gekommen. Ein Mann wurde verhaftet und eine DNA-Analyse durchgeführt. Das Ergebnis kam in der Nacht zu Samstag. Demnach stimme die DNA am Fundort mit der des Tatverdächtigen überein.

+++ 15.12 Uhr, Täter-DNA konnte gesichert werden +++

Andreas Stenger, Kriminaltechnisches Institut Freiburg: Wir konnten mutmaßliche Täter-DNA sichern. Die Brombeerhecke, die den Radweg säumt, spielte eine besondere Rolle. In einem aufwendigen Prozess wurde ein signifikantes Haar sichergestellt, das zum mutmaßlichen Täter führte.

+++ 15.07 Uhr, Ergebnisse der Sonderkommission Dreisam +++

David Müller, Leiter der Sonderkommission: Tatvorphase konnte lückenlos rekonstruiert werden, Studentin war am auf einer Party, die sie um 2 Uhr 40 verließ. Nach Kenntnisstand der Polizei habe sie sich mit ihrem Fahrrad auf den Heimweg begeben. Die junge Frau wurde an der Dreisam Opfer eines Sexualdeliktes und Gewaltverbrechens. Die Todesursache lautete auf Ertrinken. Fahrrad und Büsche wurden sichergestellt. Auch ein schwarzer Schal konnte in der Dreisam gesichert werden.

+++15 Uhr, die Pressekonferenz beginnt +++

Dieter Inhofer, Chef der Staatsanwaltschaft Freiburg, spricht von Ermittlungserfolg. Ein dringend Tatverdächtiger im Fall Maria L. wurde festgenommen. Er übergibt das Wort an Peter Egetemaier, Leiter der Freiburger Kriminalpolizei. Dieser dankt der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung. Details zu der Aufklärung des Falles soll nun David Müller, Leiter der Sonderkommission, nennen.