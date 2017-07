Mann sticht in Supermarkt um sich - ein Toter und mehrere Verletzte

In Hamburg hat am Freitag ein Mann in einem Supermarkt mit einem Messer mehrere Personen angegriffen. Nach Angaben der Polizei ist dabei ein Mensch ums Leben gekommen und mehrere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet. Hier die Stimmen von einigen Menschen, die in Hamburg-Barmbek in der Nähe gewesen sind: "Wir waren beim Asialaden und haben gegesessen. Dann kamen die Leute reingestürmt und sagten, da läuft einer rum und sticht die Leute ab. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen." "Da ist einer mit dem Messer auf die Leute losgegangen und der ist dann rausgekommen. Ich saß da, und habe Kaffee getrunken. Und dann habe ich den einen am Arm so weggezogen. Und dann kam der Messerstecher auf uns zu, ist aber umgedreht und hat auf ein Auto eingestochen und ist da runtergelaufen. Der andere war hier am Arm verletzt." Zeugen haben den Mann verfolgt und die Polizei verständigt. Polizeisprecher Timo Zill sagte zu dem Angriff am Freitag in Hamburg folgendes: "Ein junger Mann, eine männliche Person, hat einen Edekamarkt hier in der Fuhlsbüttler Straße betreten. Offensichtlich mit einem Küchenmesser bewaffnet und hat dann wahllos, völlig unvermittelt für die Opfer, auf Kunden eingestochen. Und er ist dann aus dem Supermarkt geflüchtet, auf die Straße, ist von Kunden, von Passanten, verfolgt worden. Er hat dann offensichtlich noch auf Personen eingewirkt. Und man konnte ihn dann überwältigen. Es hat dann eine Überwältigungssituation durch die Kunden und Passanten gegeben. Der Täter selbst wurde auch leicht verletzt. Zivilfahnder konnten ihn dann festnehmen. Insgesamt haben wir fünf verletzte Personen, eine davon schwer verletzt. Und wir haben in dem Edekamarkt eine getötete Person. Offensichtlich durch die Einwirkung des Täters." Zu den Tatmotiven und zum mutmaßlichen Täter gibt es bisher noch keine genauen Hinweise.