Ein Toter nach Messerangriff in Supermarkt - das weiß die Polizei

Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte im Hamburger Stadtteil Barmbek. Dort hat ein Mann in einem Supermarkt offenbar zunächst auf einen Menschen eingestochen, die Person ist gestorben, teilte die Polizei mit. Auf der Flucht habe er weitere Passanten verletzt. Der mutmaßliche Messerstecher wurde demnach wenig später festgenommen.

Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar, der stern fasst die Erkenntnisse der Polizei zusammen. Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Was ist in Hamburg-Barmbek geschehen?

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Täter gegen 15 Uhr einen Edeka-Supermarkt an der Einkaufsmeile Fuhlsbüttler Straße im Hamburger Stadtteil Barmbek betreten und dort unvermittelt auf mindestens einen Kunden eingestochen. Anschließend war der Mann auf der Flucht.

#Barmbek: Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen. pic.twitter.com/TPKtqmjamp — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017





Wie viele Opfer gibt es?

Die Polizei bestätigte dem stern bislang, dass eine Person ihren schweren Verletzungen noch in dem Supermarkt erlag. Darüber hinaus habe der Täter auf seiner Flucht vier weitere Menschen verletzt, einen davon schwer. Alle Verletzen seien im Krankenhaus. Die Rettungskräfte sind unter anderem mit einem Großraumrettungswagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. An der Fuhlsbüttler Straße sahen Reporter dutzende Krankenwagen.

Wer ist der Täter aus dem Supermarkt?

Bei dem mutmaßlichen Messerstecher handelt es sich um einen Mann. Augenzeugen berichteten unserem stern-Reporter vor Ort, dass mehrere Passanten den Verdächtigen verfolgt und mit Gegenständen beworfen hätten, um ihn zu stoppen. Er sei wenig später in der Nähe des Tatortes überwältigt und blutverschmiert an Zivilfahnder übergeben worden. Um wen es sich bei dem Festgenommenen handelt, sagen die Ermittler bislang nicht. Hinweise auf einen zweiten Täter hat die Polizei nicht, sie teilt mit: "Es handelt sich definitiv um einen Einzeltäter."

Was war die Tatwaffe?

Nach bisherigen Ermittlungen hat der Täter mit einem größeren Küchenmesser zugestochen. Meldungen über den Gebrauch einer Machete kann eine Polizeisprecherin gegenwärtig nicht bestätigen.

Was ist zum Motiv bekannt?

Zunächst gab es Hinweise auf einen Raubüberfall, nach ersten Untersuchungen schließt die Polizei ein Raubmotiv jedoch aus. Dass der Messerstecher vor der Tat "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen habe, wie die "Bild"-Zeitung berichtet, kann die Polizei zurzeit nicht bestätigen. Die Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Timo Zill, der Pressesprecher der Hamburger Polizei, fasste am Nachmittag die ersten Erkenntnisse zusammen. Einen Terroranschlag könne die Polizei in dem frühen Untersuchungsstadium nicht ausschließen, es werde in alle Richtungen ermittelt. So ist auch zum Beispiel eine Beziehungstat denkbar.