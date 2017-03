Wasserleiche geborgen - Zusammenhang mit vermisstem HSV-Manager?

Im Hamburger Hafen ist neben dem Museumsschiff "Cap San Diego" eine Wasserleiche gefunden worden. Der Fundort liegt nur wenige Hundert Meter von dem Punkt entfernt, an dem der vermisste HSV-Manager Timo Kraus zuletzt gesehen worden sein soll. Laut Bericht der "Hamburger Morgenpost" unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher passen Kleidung und Erscheinungsbild jedoch nicht zu dem vermissten HSV-Manager. Gegenüber dem stern will die Polizei bislang nur bestätigen, dass es sich um die Leiche eines Mannes handelt. Der Tote werde jetzt in der Gerichtsmedizin untersucht, am Donnerstagnachmittag gebe es wahrscheinlich das Ergebnis.

Timo Kraus war in der Nacht zum 8. Januar nach einer Feier an den Hamburger Landungsbrücken spurlos verschwunden. Mehrere Suchaktionen, auch in der Nähe des Fundortes der Wasserleiche, blieben ohne Erfolg. Auch die Befragung von Hamburger Taxifahrern brachte die Ermittler bei ihrer Suche nach dem HSV-Manager nicht weiter. Zeugen hatten angegeben, dass Kraus nach der Feier in ein Taxi gestiegen war. Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" hatte den Fall ebenfalls aufgegriffen.