Mann fährt in Fußgängergruppe - Polizei stoppt ihn durch Schüsse

In der Innenstadt von Heidelberg ist ein Autofahrer in eine Gruppe von Fußgängern gerast und hat dabei drei Menschen verletzt. Einer von ihnen habe schwere Verletzungen davongetragen, teilte ein Polizeisprecher am Samstagabend mit. Die Polizei eröffnete das Feuer auf den Fahrer, der mit einem Messer in der Hand geflüchtet war, und verletzte ihn schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unklar war zunächst, ob der Fahrer möglicherweise ein terroristisches Motiv hatte. "Das kann ich weder bestätigen noch dementieren", sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei seien angelaufen.

Nach Polizeiangaben steuerte der Mann gegen 16.00 Uhr nachmittags sein Auto in eine Gruppe von Passanten vor einer Bäckerei am Bismarckplatz im Stadtzentrum von Heidelberg.

Fahrer lief mit einem Messer in der Hand davon

Das Auto kam vor einem Geschäftshaus zum Stehen. Der Fahrer stieg dann aus und lief mit einem Messer in der Hand davon, wie die Polizei mitteilte. Polizeifahnder hätten ihn nach Hinweisen von Passanten gestellt, ein Beamter habe einen Schuss abgegeben und den Fahrer schwer verletzt.

Die Gegend um den Bismarckplatz blieb am Samstagabend abgesperrt. Spurensicherungsexperten der Polizei waren an der Arbeit.