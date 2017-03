Der mutmaßliche Kindermörder von Herne hat nach seiner Festnahme ausgesagt. "Er hat sich in der Nacht bei der Polizei zur Sache eingelassen", sagte der Bochumer Oberstaatsanwalt Paul Jansen am Freitag. Der Tatverdächtige Marcel H. ist in Bochum in Polizeigewahrsam und inzwischen ist auch der Haftbefehl verkündet worden. Der 19-Jährige wird nun in die JVA verlegt, sagte der Bochumer Oberstaatsanwalt Jansen. Marcel H. war am Donnerstagabend nach drei Tagen auf der Flucht festgenommen worden. Er wird verdächtigt, den neunjährigen Jaden in Herne erstochen zu haben. Das Kind war am Montagabend im Keller des Nachbarn Marcel H. gefunden worden.

Spurensicherung setzt Untersuchung in Herne fort

Nach dem Fund der männlichen Leiche in einer Wohnung in Herne haben Experten der Spurensicherung ihre Arbeit fortgesetzt. In weißen Schutzanzügen und mit Mundschutz betraten am Vormittag mehrere Kriminaltechniker das Mehrfamilienhaus in der Sedanstraße, in dem am Donnerstagabend eine männliche Leiche gefunden wurde. Die Straße vor dem Haus war weiterhin durch die Polizei abgesperrt. Mehrere Kamerateams waren postiert. Nachbarn blieben stehen, unterhielten sich und schauten auf das Haus. Passanten äußerten sich erleichtert darüber, dass der gesuchte mutmaßliche Kindermörder gefasst wurde. "Es hat uns alle betroffen", sagte eine 40 Jahre alte Frau. Sie habe selbst zwei Kinder. Sie habe in den vergangenen Tagen ihre Schicht umgelegt, um ihre zwölf und 14 Jahre alten Kinder persönlich zur Schule begleiten zu können.

Opfer ist junger Mann aus Herne

Der in einer Wohnung in Herne gefundene Tote ist ein junger Bewohner der Stadt. "Wir wissen nur, dass es sich um einen männlichen Mitbürger unserer Stadt handelt, der noch relativ jung ist", sagte der Herner Oberbürgermeister Frank Dudda.

Marcel H. soll sich erfolglos bei Bundeswehr beworben haben





Derweil berichtet der "Spiegel", Marcel H. habe erfolglos eine Laufbahn als Berufssoldat angestrebt. Demnach hat der 19-Jährige sich im vergangenen Herbst als Zeitsoldat bei der Bundeswehr beworben. Die Bundeswehr habe H. jedoch nicht genommen und die Bewerbung im Februar abgelehnt. Unter Berufung auf Mitschüler berichtete das Blatt, H. habe eine regelrechten "Armeefimmel" gehabt.