Richtig vertrauenerweckend sehen sie alle nicht aus, die Latex-Masken, mit denen Grusel-Fans zu Halloween um die Häuser ziehen. Erschrecken gehört zum Geisterfest am 31. Oktober ja auch dazu. Ein Kostüm ist nun allerdings in die Schlagzeilen geraten. Der sogenannte Horror-Clown macht derzeit vielen Menschen in Deutschland Angst. Immer wieder gibt es Berichte über Attacken und Übergriffe von Menschen in Clowns-Kostümen. Starkes Erschrecken und körperliche Bedrohungen seien aber kein Spaß, sondern eine Straftat, sagt Manuela Pioch, Pressesprecherin bei Maskworld in Berlin. "Unsere Meinung ist natürlich, dass das schrecklich ist. Wir finden das sehr traurig, sehr schade und distanzieren uns von Gewalttätern, die mit oder ohne Kostüm eine Gewalttat begehen. Aber wir denken ganz klar, dass nicht das Kostüm schuld ist, sondern der gewaltbereite Mensch und wären es nicht die Clownskostüme, dann machen Gewalttäter ihre Attacken in anderen Maskierungen. Da reicht auch ein Damenstrumpf." Spätestens seit Stephen Kings Roman "Es" in den 80er-Jahren sei der Horror-Clown ein Phänomen der Popkultur, sagt Pioch. Die Nachfrage nach den Kostümen sei nahezu unverändert geblieben. Manche Kunden haben dennoch Bedenken. "Eine Freundin von mir hat das vorgeschlagen, ob ich nicht so ein Clownskostüm haben will. Ich habe gesagt: nein, möchte ich nicht. Keine Ahnung, man hört im Netz halt viel. Es gibt auch welche, die Jagd auf Clowns machen an Halloween und da würde ich ungern in die Fronten geraten." Über soziale Netzwerke hatte es zuletzt Aufrufe zu Gewalt gegenüber Horror-Clowns gegeben. Der Berliner Polizeisprecher Thomas Neuendorf warnt ausdrücklich davor, gleich handgreiflich zu werden.. DAVID GÖBL, KUNDE VON MASKWORLD: "Auch das Clowns-Jagen, wie es jetzt hier schon so im Internet verbreitet wird, ist eine Straftat. Also man darf nicht ohne Grund jetzt irgendwelchen Horror-Clowns hinterher rennen und die zusammen prügeln. Das ist sehr wohl ebenfalls eine Straftat." Das alleinige Tragen von Gruselmasken sei kein Gesetzesverstoß, sagt Neuendorf. Sollten Passanten aber erschreckt werden, werde die Polizei gegebenenfalls eingreifen. In der Halloween-Nacht will die Polizei in Berlin gezielt auf dieses Phänomen achten.