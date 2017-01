Es passierte auf einer Neujahrsfeier in einem bekannten Club in Istanbul. Dort schossen ein oder mehrere unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen wahllos auf die Gäste im Innenraum. Den Angaben zufolge wurde dabei offenbar auch ein Sturmgewehr benutzt. Zur Zeit des Anschlags befanden sich nach Medienberichten 500 bis 600 Menschen in dem Club, der unmittelbar an der Bosporus-Meerenge liegt. Manche Menschen seien ins Wasser gesprungen, um ihr Leben zu retten. Sie seien später von der Polizei in Sicherheit gebracht worden. Nach Behördenangaben schossen sich die oder der Täter den Weg in den Club frei. Nach Angaben des türkischen Innenministeriums wurden mindestens 39 Menschen getötet. Unter den Toten sollen auch mehrere Ausländer sein. Die Opferzahl kann noch steigen, zahlreiche Menschen würden in Krankenhäusern behandelt hieß es. Der oder die mutmaßliche Angreifer konnten offenbar fliehen. Es läuft eine Großfahndung. Wer hinter dem Attentat steckt, war zunächst unklar. Während die türkischen Behörden von einem Angreifer sprachen, berichteten Augenzeugen von mehreren Angreifern. In Internetportalen hieß es, mindestens einer der Angreifer habe zunächst ein Weihnachtsmann-Kostüm getragen, dies dann aber auf der Flucht weggeschmissen. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand. Die Behörden sprachen von einem terroristischen Akt.