Türkische Behörden haben ein Video veröffentlicht, dass den mutmaßlichen Attentäter des Anschlags auf den Istanbuler Club "Reina" zeigen soll. Auf den Aufnahmen ist ein Mann zu sehen, der durch die Istanbuler Innenstadt spaziert und sich dabei selbst filmt. Wann das Video aufgenommen wurde, war zunächst nicht bekannt. Auch zur Identität des Mannes gab es bisher keine Angaben. Man habe Fingerabdrücke des Täters sicher stellen können, sagte der stellvertretende Ministerpräsident der Türkei. In der Neujahrsnacht waren bei einem Anschlag in einem Nachtclub in Istanbul 39 Menschen ums Leben gekommen. Der IS reklamierte den Anschlag für sich.