Joggerin in Berliner Mauerpark mit Ziegelstein angegriffen

Ihr wurde mit einem Ziegelstein von hinten auf den Kopf geschlagen: Im Berliner Mauerpark ist eine 40-jährige Frau brutal überfallen worden. Bereits am 19. März hatte ein Unbekannter die Joggerin auf dem Hauptweg des Parks angegriffen. Die Polizei konnte in der Nacht zum Donnerstag einen Verdächtigen festnehmen.

Verdächtiger in brutalem Raubüberfall festgenommen

Am Mittwoch hatte die Polizei ein Video und einzelne Fotosequenzen des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Der gesuchte Mann soll bei dem Überfall auf die Frau eingeschlagen und sie getreten haben, als sie bereits am Boden lag. Als er floh, habe der Täter die Jacke sowie das Smartphone der Frau mitgenommen, teilte die Polizei mit. Die Joggerin musste wegen eines Kieferbruchs und Brüchen in der Hand stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Bei einem schweren Raub im #Mauerpark wurde eine Joggerin schwer verletzt. #Kripo fragt: Wer kennt den Mann?https://t.co/imJGMErA1V

^tsm pic.twitter.com/zpb62pzbrY — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 5. April 2017

Verschiedene Hinweise aus der Bevölkerung hätten zu der Festnahme eines 17-Jährigen geführt, bestätigte eine Sprecherin am Morgen. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet. Weitere Details zur Person nannte die Polizei nicht.