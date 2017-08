Polizei bestätigt: Frauenleiche ist die vermisste Kim Wall

Bei der an der Küste vor Kopenhagen gefundenen Frauenleiche handelt es sich um die vermisste schwedische Journalistin Kim Wall. Das bestätigte die Kopenhagener Polizei am Mittwoch.

Es war festgestellt worden, dass der Kopf sowie Arme und Beine vom Körper bewusst abgetrennt wurden. Taucher hatten die Gewässer südwestlich der Insel Amager abgesucht, aber keinen weiteren Fund gemeldet. Am Montagabend war am Ufer der Insel ein Torso gefunden worden.

Kim Wall war das letzte Mal gesehen worden, als sie am 10. August an Bord eines U-Bootes des dänischen Ingenieurs Peter Madsen ging. Sie wollte eine Reportage über den U-Boot- und Raketenbauer schreiben.



Kim Wall: Unglück an Bord des U-Boots?

Für die Polizei war schnell klar, dass das Verschwinden von Kim Wall keinen natürlichen Grund hat. Madsen wurde festgenommen und am nächsten Tag einem Haftrichter vorgeführt. Der Vorwurf lautete: fahrlässige Tötung. Alles andere blieb der Öffentlichkeit verborgen. Der Fall wurde hinter verschlossenen Türen behandelt - aus Rücksicht auf die Familie der Journalistin, lautete die Begründung.

Am 12. August wurde das U-Boot aus sieben Metern Wassertiefe in der Køge-Bucht südlich von Kopenhagen gehoben und in den Hafen gebracht. Einen Tag später gingen Techniker mit Schutzkleidung und Gasmasken an Bord, ein Mensch wurde nicht gefunden. "Nicht lebend und nicht tot", sagte Polizeisprecher Jens Møller Jensen anschließend. Es gebe Anzeichen, dass die "Nautilus" absichtlich versenkt wurde.

Dann begann die Suche - mit Tauchern und Helikoptern. Die dänischen und schwedischen Seefahrtsbehörden versuchten, die Route der "Nautilus" nachzuvollziehen. Andere Skipper wurden aufgefordert, die Augen offen zu halten. Schnell war klar: Man sucht nach einer Leiche. Die Polizei selbst sagte, sie glaube nicht, dass Kim Wall noch am Leben sei.

Kim Wall: Was geschah auf der "Nautilus"?

Wann Madsen ausgesagt hat, dass die Journalistin an Bord seines U-Bootes starb, ist unklar. Die Öffentlichkeit erfuhr davon erst elf Tage nach Verschwinden der Schwedin. Sie sei durch ein Unglück gestorben, hatte Madsen im Polizeiverhör gesagt. Ihre Leiche habe er unterwegs ins Wasser gelassen, "bestattet" nannte Madsen es. Zeitungen schrieben: "Über Bord geworfen". Was genau auf der "Nautilus" geschah, bleibt für die Öffentlichkeit ein Rätsel.

Am Montagabend schließlich bekommt der Krimi eine neue Wendung: Ein Radfahrer findet am Ufer der Insel Amager bei Kopenhagen eine Leiche, beziehungsweise Teile einer Leiche: einen Torso ohne Kopf, ohne Beine, ohne Arme. Am heutigen Mittwoch folgt nun die Bestätigung: Es handelt sich dabei um Kim Wall.