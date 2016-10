Zwei Tage nach dem schrecklichen Fund zweier Kinderleichen in einem Einfamilienhaus im schleswig-holsteinischen Wedel sucht die Polizei weiterhin mit Hochdruck nach der bislang vermissten Mutter. "Trotz aller Bemühungen" sei sie bisher unauffindbar, teilte die Polizei am Dienstag in Itzehoe mit. Es sei nicht auszuschließen, dass auch die 37-Jährige einer Straftat zum Opfer gefallen sei. Die Leichen der Kinder, ein fünfjähriges Mädchen und ihr zwei Jahre alter Bruder, waren am Sonntag im Bungalow der Familie entdeckt worden.

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass der 49-jährige Familienvater seine fünfjährige Tochter und seinen zweijährigen Sohn vermutlich am Samstag im Wohnhaus der Familie in der Kleinstadt ertränkte. Das habe die Obduktion ergeben. Der Vater tötete sich der Polizei zufolge am Sonntag durch einen Sprung von einem Hochhaus im nahegelegenen Hamburg. Nach jetzigen Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass er die beiden Kinder getötet habe. "Hintergrund der grausamen Tat dürften familiäre Probleme gewesen sein", erklärten die Beamten.

Handy der Mutter laut Zeitung schon tagelang aus

Die "Hamburger Morgenpost" berichtete am Montag, das Handy der Frau sei zuletzt fünf Tage ausgeschaltet gewesen. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. "Wir wünschen uns sehr, dass die Mutter noch lebt", sagte ein Polizeisprecher noch am Sonntag. Allerdings hielt er es für unwahrscheinlich, dass sich eine Mutter von zwei Kleinkindern nicht bei ihrer Familie meldet.

Ermittler zur Spurensuche in Wedel

Das Einfamilienhaus in Wedel nahe einem Auengebiet war am Montag mit einem rot-weißen Absperrband der Polizei abgezäunt. An der Haustür klebten Schilder mit der Aufschrift: "Ist beschlagnahmt! Betreten verboten!". Mehrere Ermittler waren erneut auf Spurensuche. Am Vortag waren außerdem Spürhunde zum Einsatz gekommen.





Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.