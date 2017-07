Bei einer Schießerei in der Diskothek "Grey" in Konstanz sind in der Nacht zu Sonntag nach Angaben der Polizei zwei Personen getötet worden, drei weitere wurden verletzt. Gegen 04:30 Uhr Morgens gingen bei der Polizei mehrere Notrufe gleichzeitig ein. Es wurde mitgeteilt, dass ein Mann in der Diskothek um sich schießen würde. Die Sicherheitskräfte rückten daraufhin mit Spezialeinheiten und einem Hubschrauber an. Denn zu dem Zeitpunkt war noch unklar, ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Personen handelte. Der 34-jährige Mann wurde beim Verlassen des Clubs von der Polizei angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Er verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Motive für die Tat sind bisher noch völlig unklar.