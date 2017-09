Am helllichten Tag ist in einem Park mitten in Leipzig eine Joggerin vergewaltigt worden. Die Frau joggte am Freitagmorgen Leipziger Rosental und überholte dabei einen stämmigen Mann mit dunklen Haaren und dunklem, ungepflegten Bart . Der Mann riss sie kurz darauf von hinten zu Boden und schlug und trat ihr mehrfach ins Gesicht. Dann zerrte er sie auf eine Wiese und vergewaltigte sie. Dabei sprach er kein Wort. Anschließend lief er in unbekannter Richtung davon. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie notoperiert werden musste. Die Polizei Leipzig hat bereits erste Hinweise, aber noch keine heiße Spur. Man könne aber schon noch alleine joggen gehen, sagte ein Polizeisprecher. Er riet aber Frauen zur Vorsicht.