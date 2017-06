Männer brechen über Belüftungssystem aus Gefängnis aus

Es könnte eine Szene aus der US-Serie "Prison Break" sein: Vier Männer, darunter ein verurteilter Mörder, sind im US-Bundesstaat Oklahoma aus einem Gefängnis ausgebrochen. Sie entkamen über den Belüftungsschacht.

Laut dem Sender News9 gelang den Insassen Trey Goodnight, 27, Brian Moody, 23, Jeremy Irvin, 32, und Sonny Baker, 41 der Ausbruch aus dem Lincoln County Gefängnis in Chandler irgendwann in der Nacht zu Dienstag zwischen 1 und 4 Uhr. Sie sollen eine Wand zu einer Klimaanlage erklommen, dann durch ein Loch in den Lüftungsschacht gelangt sein und schließlich das Gebäude durch die hintere Küchentür verlassen haben. Seitdem sind die Männer auf der Flucht.

Zwei von ihnen gelang schon einmal die Flucht

Zwei von ihnen waren erst im März auf die gleiche Weise geflohen, wurden aber kurz darauf geschnappt. Die Polizei hat via Facebook einen Fahndungsaufruf gestartet. Sie glaubt, der Ausbruch stehe auch im Zusammenhang mit zwei Autodiebstählen, weshalb sie mit einem Dodge und einem roten Truck unterwegs sein könnten.



"Die Männer sind sehr gefährlich", sagt Lincoln County Sheriff Charles Dougherty. "Darum müssen wir so schnell wie möglich schnappen."