Die beiden Personen, die ein Schmuckgeschäft in Pompano Beach, im US-Bundesstaat Florida betreten, sehen zunächst wie gewöhnliche Kundinnen aus. Sie geben an, nach Trauringen zu suchen. Plötzlich springen sie über die Theke und greifen die beiden Verkäuferinnen an. Sie zerren die Verkäuferinnen aus dem Verkaufsraum und leeren die Ausstellungsregale. Nach Angaben der Polizei waren die Diebe männlich und hatten sich als Frauen verkleidet. Einer der Männer hatte laut Polizei eine Waffe. Seit dem Überfall fahndet die Polizei nach den Männern. Sie geht davon aus, dass die beiden einen Tag zuvor bereits eine Bankfiliale überfallen haben.