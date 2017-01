In Brasilien hat ein Mann in der Silvesternacht mindestens 11 Menschen getötet. Er erschoss seine Frau, den gemeinsamen achtjährigen Sohn und neun weitere Familienmitglieder. Anschließend tötete sich selbst der Mann selbst. Die Polizei geht von einem Streit aus. Ein Nachbar soll nach lokalen Medienberichten zwar Explosionen auf dem Grundstück gehört haben. Wegen des Neujahrsfeuerwerks habe er dabei nicht an eine Schießerei gedacht. Erst als eine verletzte Person zu ihm kam und um Hilfe bat, merkte er, dass jemand geschossen hatte. Obwohl Brasilien mit einer hohen Kriminalitätsrate zu kämpfen hat, sind Massenschießereien ungewöhnlich. Die Gewalttat ereignete sich Campinas im Bundesstaat São Paulo, rund Hundert Kilometer nördlich der Stadt São Paulo.