Nach dem gewaltsamen Tod eines zehn Jahre alten Mädchens in Mannheim sitzt die Mutter in Untersuchungshaft. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass die 38-Jährige ihre Tochter in der Nacht zum Freitag in ihrer Wohnung mit mehreren Messerstichen getötet habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.



Die Frau sei noch am Tatort festgenommen worden. Der Mordverdacht gegen die Mutter habe sich bei den folgenden Ermittlungen immer weiter erhärtet. Zu den genauen Hintergründen der Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter keine Angaben.



Die Ermittler hatten bereits am Vortag mitgeteilt, sich auf das familiäre Umfeld des Mädchens zu konzentrieren. "Wir haben zwar den einen oder anderen Ansatzpunkt, aber das muss alles noch genau ermittelt werden", zitierte die "Rhein-Neckar-Zeitung" einen Beamten.

Streitereien in der Familie

Die Tat war am Freitagmorgen gemeldet worden. Nach Informationen des Blattes ging im Polizeipräsidium um 10.20 Uhr ein Anruf ein, der aus dem familiären Umfeld des toten Mädchens gekommen sein soll.

Nach Darstellung der Nachbarn soll es in der Familie öfter zu Streitereien gekommen sein. "Ich habe immer gehört, wenn sie sich gestritten haben", zitiert der "Mannheimer Morgen" eine ältere Frau aus dem Nachbarhaus. Bis auf die Straße habe man das gehört. "Die Mutter hat oft mit dem Kind geschimpft", berichtete eine andere Nachbarin der Lokalzeitung.