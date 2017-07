Hamburger Polizei informiert über Messerattacke in Supermarkt

Mit einer Bluttat in einem Supermarkt hat ein Messerstecher in Hamburg Angst und Schrecken verbreitet. Der junge Mann - nach Polizeiangaben ein 26-Jähriger aus den Vereinigten Arabischen Emiraten - griff am Freitag mehrere Menschen an und verletzte einen von ihnen tödlich. Mehrere Opfer trugen schwere Verletzungen davon. Bürgermeister Olaf Scholz zufolge sei der Mann ein "Ausländer, der ausreisepflichtig war, aber nicht abgeschoben werden konnte, weil er keine Papiere hatte". Medienberichten zufolge soll der Mann als Islamist bekannt gewesen sein. Die Polizei schloss nicht aus, dass die Tat einen terroristischen Hintergrund hat, die Ermittlungen dazu liefen auf Hochtouren.



Der stern ist bei der PK vor Ort:

Der Mann griff nach Polizeiangaben kurz nach 15 Uhr in dem Supermarkt im Stadtteil Barmbek zunächst einen Mann an, der noch am Tatort starb. Es habe sich um einen 50-jährigen Deutschen gehandelt. Anschließend floh er auf die Straße, wo er eine Frau und vier Männer im Alter zwischen 19 und 64 Jahren mit Stichen verletzte - "teilweise schwer", wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Die Verletzten befänden sich im Krankenhaus. Passanten überwältigten den Täter, dabei wurde laut Polizei ein 35-jähriger Mann verletzt. Hinzueilende Polizisten nahmen den Verdächtigen fest. Die Polizei sperrte die umliegenden Straßen weiträumig ab, schwerbewaffnete Beamte sicherten die Gegend.