Messerattacke in München: Tatverdächtiger festgenommen, noch keine Entwarnung

In München hat am Samstagmorgen ein Mann wahllos mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Nach ersten Informationen wurden vier Personen verletzt, schweben jedoch nicht in Lebensgefahr. Der Täter ist flüchtig, nach dreistündiger Fahndung wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Ob es sich um den Täter handelt, ist derzeit unklar. Der Vorfall ereignete sich an mehreren Plätzen in der Innenstadt rund um Haidhausen. Die Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Passanten sollen die Bereiche um Rosenheimer Platz, Ostbahnhof und Ostpark meiden. Die neusten Meldungen dazu im Überblick:



+++ 12.09 Uhr +++ Live-Information der Polizei +++

Ein Polizeisprecher informiert am Rosenheimer Platz über die derzeitige Lage. Demnach wurde ein dringend Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen. Ob es der Täter ist, steht derzeit nicht fest. Die Tatwaffe ist nicht sichergestellt worden. Die Polizei hält ihre Warnung vorerst aufrecht. Über das Tatmotiv ist bislang nichts bekannt.

+++ 12.01 Uhr +++ Angebliche Festnahme +++

Nach Hintergrundinformationen des stern hat das SEK einen Verdächtigen festgenommen. Die Polizei hat dies bislang nicht offiziell bestätigt.

+++ 11.29 Uhr +++ Polizeiinformation verzögert sich +++

Die für 11.15 Uhr angekündigte Information der Polizei verzögert sich um ca. 30 bis 45 Minuten.

+++ 11.15 Uhr +++ Polizei konkretisiert Täterbeschreibung +++

Die Polizei nennt mehr Details zur Täterbeschreibung. Es handle sich um einen korpulenten Mann mit mittelblonden Haaren. Der Täter sei unrasiert. Zuvor war bereits darüber informiert worden, dass der Flüchtige mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs sei. Er trägt eine graue Hose und grüne Trainingsjacke, außerdem einen Rucksack mit Isomatte.

+++ 10.52 Uhr +++ Polizei informiert um 11.15 Uhr +++

Im Netz sind mehrere Spekulationen zu Täter und Tatmotiv im Umlauf. Die Polizei will um 11.15 Uhr weitere Informationen bekannt geben und bittet darum, sich mit Spekulationen zurückzuhalten.

Bitte haltet Euch mit Spekulationen zurück! Vielen Dank! #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017





+++ 10.43 Uhr +++ Warnung der Polizei ausgedehnt +++

Nach neusten Informationen soll der Täter an fünf Tatorten Menschen angegriffen haben. Demnach stach er nicht nur am Rosenheimer Platz, sondern auch am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße zu. Die Fluchtrichtung des Täters sei unklar. Vorsichtshalber dehnte die Polizei ihre Warnung auch auf die Bereiche Ostbahnhof und Ostpark aus.

Zur Fluchtrichtung des Täters haben wir unterschiedliche Aussagen, daher bitte den Bereich #Rosenheimerplatz, Ostahnhof und Ostpark meiden. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017





+++ 10.32 Uhr +++ Opfer nicht lebensbedrohlich verletzt +++

Nach Informationen der Polizei sind die vier Opfer nicht lebensbedrohlich verletzt. Trotzdem warnt die Polizei eindringlich davor, den Täter selbst stellen zu wollen. "Wählen Sie den Notruf".

Nach derzeitigem Stand keine lebensbedrohlichen Verletzungen bei den Opfern! #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

++ 10.15 Uhr +++ Flüchtiger Mann mit Fahrrad unterwegs +++

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Über Haidhausen kreisen Helikopter. Nach einer ersten Täterbeschreibung sieht der Flüchtige wie folgt aus: ca. 40 Jahre alt und mit einem schwarzen Rad unterwegs. Er trägt eine graue Hose und grüne Trainingsjacke, außerdem einen Rucksack mit einer Isomatte darin. Die Polizei fordert Personen auf, die auf den Täter treffen, sich nicht selbst in Gefahr zu begeben, sondern den Notruf 110 zu wählen.

Täterbeschreibung:ca.40 Jahre,Mann, unterwegs mit schwarz. Rad, graue Hose,grüne Trainingsjacke, Rucksack mit Isomatte. #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

Wir fahnden mit allen verfügbaren Polizeikräften nach dem Täter. Hintergründe sind derzeit noch unklar #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

Warnmeldung: Meidet den #Rosenheimerplatz. Täter ist derzeit noch flüchtig. Anwohner bitte in den Häusern bleiben #München — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017