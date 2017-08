Britisches Model sollte als Sexsklavin verkauft werden

Es ist eine fast schon unglaubliche Geschichte: In dieser Position, zusammengequetscht in einer Reisetasche soll ein 20-jähriges britisches Model im italienischen Mailand entführt worden sein. Der mutmaßliche Entführer soll der in Polen geborene 30-jährige Lukasz H. aus Großbritannien sein. Mit einem gewöhnlichen Arbeitstermin für ein Fotoshooting soll die junge Frau nach Mailand gelockt worden sein. Doch als die 20-Jährige in dem Studio erschien, wurde sie offenbar angegriffen und unter Drogen gesetzt. Dann soll der mutmaßliche Entführer das Model in die Reisetasche gesteckt haben, und um Kofferraum eines Autos ins rund 200 Kilometer entfernte Turin gefahren haben. Der Täter wollte offenbar das Model für rund 300.000 Euro im Darknet als Sexsklavin verkaufen, oder das Geld von ihrem Agenten erpressen. Aus nicht bekannten Gründen fuhr der mutmaßliche Entführer mit seinem Opfer wieder nach Mailand zur britischen Botschaft, wo er laut Medienberichten von der Polizei festgenommen wurde.