Prozess um Sex-Mord mit Kreissäge beginnt

Vor dem Oberlandesgericht in München hat am Montag der Prozess gegen eine Studentin wegen Mordes begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft Gabriele P. vor, im Jahre 2008 ihren Freund heimtückisch mit einer Kreissäge ermordet zu haben. Dazu sagte Florian Gliwitzky, Sprecher am Landgericht: O-Ton: "Die Tat soll sich bereits im Dezember 2008 ereignet haben." Die Studentin Gabriele P. und ihr damaliger Lebensgefährte wohnten gemeinsam in einem Haus mit großem Garten in Haar bei München. Hier soll es kurz vor Weihnachten 2008 zu der grausamen Tat gekommen sein. Gabriele P. soll ihren Freund in eine Sexfalle gelockt und dann mit einer Kreissäge zerstückelt haben. Die Körperteile wickelte die Studentin laut Anklage in Folie und versteckte sie in ihrem Haus in Haar. Ihr neuer Freund fand demnach durch einen Zufall die zerstückelte Leiche, und gemeinsam mit einem befreundeten Pärchen vergruben sie die Überreste dann im Garten ihres Hauses, wie Florian Weinzierl erklärt, Sprecher der Staatsanwaltschaft München: O-Ton: "Es ist so, dass wir nach derzeitigen Ermittlungen davon ausgehen, dass die Leiche mit zwei weiteren Personen im Garten vergraben wurde. Die zwei weiteren Personen sind wegen dieser Tat bereits einer Strafverhandlung zugeführt worden. Hier sind Verurteilungen zu Freiheitsstrafen erfolgt. Diese Urteile sind allerdings noch nicht rechtskräftig." Birgit Schwerdt, Verteidigerin der Angeklagten, sagte, dass sich ihre Mandantin äußern wolle: O-Ton: "Die Entscheidung jetzt persönlich zu sprechen entstand, weil wir den Eindruck hatten oder ich besonders den Eindruck hatte, dass es für das Gericht wichtig ist, dass das Gericht meine Mandantin persönlich kennenlernt und das ist nur möglich, wenn sie selber sich einlässt im Rahmen dieses Prozesses." Der Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe. Das Urteil wird nach sieben angesetzten Verhandlungstagen für den 17. März erwartet.