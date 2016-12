Nach dem tödlichen Brandanschlag auf eine 38-Jährige in Kronshagen bei Kiel soll ein Richter am Donnerstag darüber entscheiden, was nun mit dem Täter geschehen soll. Die Staatsanwaltschaft prüft nach Angaben von Oberstaatsanwalt Axel Bieler, ob der festgenommene Verdächtige in Untersuchungshaft kommt oder in die Psychiatrie eingewiesen wird.



Paar lebte seit vielen Jahren in Kiel

"Wir rechnen heute mit der Vorführung", sagte eine Sprecherin der Polizei in Kiel am Donnerstag. Der 41-Jährige war am Mittwoch in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Der mutmaßliche Täter war zunächst weggelaufen, wurde dann aber schnell in der Nähe des Tatortes festgenommen. Das Paar lebte laut Polizei bereits seit vielen Jahren in Kiel.



Er soll seine getrennt von ihm lebende Ehefrau auf offener Straße mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Sie starb später in einer Spezialklinik. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat, die genauen Motive für das Verbrechen waren zunächst aber unklar. Die Frau hinterlässt nach Angaben der Kieler Stadtverwaltung zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren.