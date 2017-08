Mord an Vermieterin: Wo ist Friedrich-Wilhelm Koch?

Nach dem Mord an einer 61-jährigen Frau im brandenburgischen Alt Ruppin hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Sie fahndet jetzt bundesweit nach dem 39-jährigen Friedrich-Wilhelm Koch (geb. Borgwarth). Er soll am Donnerstagabend mit dem späteren Opfer auf dessen Grundstück in dem Ortsteil der Kreisstadt Neuruppin nordwestlich von Berlin zusammengesessen haben. Einen Tag später haben Anwohner die Frau dort tot entdeckt und die Polizei alarmiert.



Der mutmaßliche Täter soll nach Informationen der Zeitung "Märkische Allgemeine" Mieter der 61-Jährigen gewesen sein und ebenfalls auf dem Grundstück gelebt haben. Dem Bericht zufolge hatte der 39-Jährige Mietschulden - die Polizei hat nach eigenen Angaben aber noch keine Hinweise auf sein Motiv für die Tat.

Mord-Verdächtiger von Neuruppin ist vorbestraft

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Verdächtige mit einem türkisfarbenen VW-Bus mit dem Kennzeichen OPR-GV 58 auf der Flucht, auf dessen Heckklappe und Motorhaube sich auffällige Aufkleber mit dem Schriftzug "Rolf's Bootsverleih" befinden - nach Informationen des stern handelt es sich um das Auto der Getöteten. Die Ermittler halten es für möglich, dass der Wagen inzwischen abgestellt wurde und sich Koch anderweitig fortbewegt.

Friedrich Wilhelm Koch ist etwa 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur, dunkle Haare und braune Augen. Besonders auffällig sind mehrere Tätowierungen: Den Nacken ziert nach Angaben der Ermittler "eine Art Fledermaus", auf dem linken Oberarm ist das Gesicht eines Clowns tätowiert.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sich selbst dem Gesuchten zu nähern. Er gilt als sehr gewalttätig und ist auch schon wegen entsprechender Delikte vorbestraft.

Fahndung soll aufs Ausland ausgeweitet werden

Die Fahndung nach dem Verdächtigen soll auch auf das Ausland ausgeweitet werden, Polizei und Staatsanwaltschaft bemühen sich nach Angaben einer Sprecherin um einen internationalen Haftbefehl.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer (03391) 3540 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.