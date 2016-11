Die Bundesanwaltschaft hat in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen fünf mutmaßliche Anwerber der Extremistenmiliz IS verhaften lassen. Die Männer hätten ein Netz gebildet, um junge Muslime für den Dschihad zu gewinnen und bei der Ausreise nach Syrien zu unterstützen, erklärte die Behörde am Dienstag in Karlsruhe. Mutmaßlicher Anführer sei der 32 Jahre alter Iraker Ahmed Abdulasis Abdullah A., der sich auch Abu Walaa nenne. Er bekenne sich zum IS und sei bei salafistischen Veranstaltungen als Redner aufgetreten. Zwei weitere Beschuldigte, ein 50-jähriger Türke und ein 36 Jahre alter Deutsch-Serbe, hätten den Ausreisewilligen Arabisch beigebracht und sie in der radialislamischen Lehre unterrichtet. Maßgeblichen Anteil an den Verhaftungen hätten die Aussagen eines IS-Rückkehrers, der sich nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Syrien von den Extremisten losgesagt habe. Er habe Abu Walaa in einem Interview als "die Nummer 1 des IS in Deutschland" bezeichnet. Die Beschuldigten würden am Dienstag und Mittwoch dem Haftrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt.