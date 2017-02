Frau auf offener Straße erschossen - Verdächtiger festgenommen

Eine Frau ist am Freitagmorgen in Offenbach erschossen worden. Kurz nach acht Uhr hatten Passanten die Frau im Stadtteil Waldhof mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden. Sie starb später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Wie die Polizei via Twitter mitteilt, handelt es sich bei dem Opfer um eine 40-jährige Frau.

Polizei Offenbach sammelt Hinweise

Laut Zeugenaussagen soll ein Mann die Schüsse abgegeben haben und danach in einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein. Die Polizei befragte Zeugen und suchte mit einer Großfahndung nach dem Verdächtigen: einem Mann mit einer schwarzen Jacke und Bluejeans. Einen Verdächtigen hat die Polizei inzwischen festgenommen. Das schrieb die Polizeidirektion Südhessen auf Twitter.



Soeben wurde der mutmaßliche Schütze in #Offenbach im Stadtteil Lauterborn von unseren Kräften festgenommen. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 17, 2017





Demnach kannten sich der mutmaßliche Schütze und das Opfer offenbar. Der Verdächtige ist ist ein 32-Jähriger Offenbacher.



In Offenbach bestehe "derzeit keine Gefahr für die Anwohner", schreiben die Beamten auf Twitter. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/8098-1234 entgegen.