Dorfrat lässt Mädchen vergewaltigen - als Strafe für ein Verbrechen ihres Bruders

In Pakistan sind 24 Männer festgenommen worden, weil sie offenbar die Vergewaltigung eines jungen Mädchens angeordnet haben. Es handele sich um Mitglieder eines Dorfrates aus der ostpakistanischen Stadt Multan, teilte die Polizei mit. "Der Dorfrat hat die Vergewaltigung des 16-jährigen Mädchen als Strafe für ihren Bruder befohlen, der eine Zwölfjährige vergewaltigt hat", zitiert die Nachrichtenagentur AFP einen Polizeisprecher.

Seinen Angaben zufolge sei der Rat einberufen worden, nachdem ein Mann einen seiner Cousins beschuldigt hat, seine Schwester vergewaltigt zu haben. Der Übergriff soll am 16. Juli stattgefunden haben, während das Mädchen in den Feldern gearbeitet hat, berichtet der Sender Al Jazeera unter Berufung auf einen Polizeibericht.

"Meine Tochter hat in den Feldern Gras geschnitten, als sie gegen 14 Uhr gewaltsam vergewaltigt wurde", sagte die Mutter der Zwölfjährigen gegenüber der Polizei aus.

Mädchen vor den Augen ihrer Familie vergewaltigt

Daraufhin hätten sich die Mitglieder beider Familien versammelt und eine Vergewaltigung der Schwester des Täters angeordnet, berichtete ein Polizeibeamter laut Al Jazeera.

"In der Nacht vom 18. Juli schlief ich mit meinen Kindern in unserem Haus, als gegen 2 Uhr drei Männer plötzlich meine Tochter abgeholt haben", zitiert ein zweiter Polizeibericht, der dem arabischen Sender vorliegt, die Mutter der 16-Jährigen, die für das Verbrechen ihres Bruders bestraft werden sollte. "Wir flehten die Täter an, meine Tochter zu verschonen. Aber sie drohten uns, dass sie uns töten, falls wir ihnen folgen würden."

Nach Informationen der pakistanischen Zeitung "Pakistans Dawn" soll die Vergewaltigung schließlich vor den Augen des versammelten Rates stattgefunden haben. Vor den Augen der eigenen Familie.

Mindestes drei Verdächtige noch auf der Flucht



Der Fall kam ans Licht, nachdem die Mütter der beiden Mädchen sich an die Polizei gewendet haben. In beiden Fällen wurde eine Vergewaltigung durch Mediziner nachgewiesen.

20 Mitglieder des Rates konnten bereits Anfang der Woche verhaftet werden. Vier weitere wurden am Donnerstag festgenommen, unter ihnen auch der Vorsitzende des Rates. Mindestens drei weitere Verdächtige sind noch auf der Flucht.

Die Höchststrafe für Vergewaltigung ist in Pakistan der Tod.

Dorfräte - sogenannte Jirga oder Panchayat - setzten sich normalerweise aus örtlichen Ältesten zusammen. Vor allem in ländlichen Gebieten sind sie eine weit verbreitete Instanz, die Streitigkeiten schlichten soll. Solche Räte sind aber der Verfassung nach illegal. Sie agieren oft in Selbstjustiz und teilen besonders gegen Mädchen und Frauen sehr brutale Strafen aus.



Zuletzt hatte jüngst ein Dorfrat ein neunjähriges Mädchen strafverheiratet, weil seine Verwandten eine Frau entführt hatten. Im Mai 2016 hatte ein Dorfrat ein Mädchen verbrannt, weil es einem anderen Mädchen geholfen hatte, mit ihrem Liebhaber zu fliehen.