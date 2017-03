Philippinische Soldaten bergen Leiche des ermordeten Deutschen

Auf den Philippinen haben Soldaten die Leiche des von der Extremistenorganisation Abu Sayyaf ermordeten Deutschen gefunden. Der Kopf und der Körper seien bei einer Militäroperation in der abgelegenen Provinz Sulu im Süden des Landes entdeckt worden, sagte der zuständige Militär-Kommandeur am Samstagabend. Die Leiche sei zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, bis alle nötigen Dokumente für die Überführung fertig seien. "Die Leiche ist hier. Wir werden uns mit der deutschen Botschaft koordinieren, damit die sterblichen Überreste an die Familie übergeben und bestattet werden können." Der Deutsche war im November auf seiner Segeljacht vor der malaysischen Küste in der Nähe der philippinischen Grenze gekidnappt worden. Seine Lebensgefährtin wurde bei dem Angriff erschossen. Die Organisation veröffentlichte am Montag ein Video von der Enthauptung des 70-Jährigen. Die Zahl der Entführungen durch Abu Sayyaf ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen.