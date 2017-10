Gesuchter fordert Polizei zu Facebook-Challenge heraus - und landet freiwillig in Handschellen

Normalerweise ist nicht allzu viel los auf der Facebook-Präsenz des Redford Township Police Department, einer lokalen Polizei im US-Bundesstaat Michigan. Fahndungsaufrufe, Meldungen zu Verkehrsunfällen, Terminhinweise - das übliche Geschäft einer Vorortpolizei. Mal gibt es für die Beiträge zehn Likes, mal 20, manchmal sind es auch über 100. Auch geteilt werden die Beiträge in dieser Größenordnung.

Ein Post allerdings sticht heraus, er erreichte über 2000 Likes und wurde fast 5000 mal geteilt. Der Erfolg des Beitrags hat einen einfachen Grund:

Der 21-Jährige Michael Z. forderte die Beamten zu einer Facebook-Challenge heraus. Er wurde unter anderem wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss gesucht und nutzt in dem Netzwerk das Pseudonym Champagne Torino. Anfang Oktober machte er der Polizei über den Messenger ein Angebot: "Wenn Ihr nächster Post über 1000 mal geteilt wird, stelle ich mich mit einem Dutzend Donuts. Das ist ein Versprechen. Und ich werde jedes Stück Müll um die Schulen herum aufsammeln. Lasst uns schauen, ob Sie es schaffen", schrieb er an die Beamten.

Polizei nahm die Facebook-Challenge an

Die Beamten nahmen die ungewöhnliche Herausforderung schnell an, "Challenge accepted", posteten sie, verbunden mit der Bitte an die Follower zu helfen: "Er wird uns ein Dutzend Donuts bringen. Donuts!!!, Er versprach uns Donuts! Sie wissen, wie sehr wir Donuts lieben", flehte die Polizeibehörde ihre Facebook-Fans an.





Lange brauchten die Beamten nicht warten, schon nach einer Stunde wurde der Beitrag über 1000 mal geteilt, sagte Officer Jennifer Mansfield der BBC. Challenge gewonnen!

Und was machte der Gesuchte? Er hielt sein Versprechen. Keine zehn Tage später wurde er auf der Polizeiwache vorstellig, im Gepäck: ein Dutzend Donuts und einen Bagel, für einen Polizisten, der keine Donuts esse, so die BBC.





Trotz seiner Ehrlichkeit: Dem Gesuchten wurden Handschellen angelegt und er wartet jetzt auf seine Anhörung. Vermutlich wird er acht Wochen in Haft bleiben und ein Bußgeld zahlen müssen.

Beamten zollen dem 21-Jährigen Respekt

Anschließend hat er dann Gelegenheit, an den Schulen der Kleinstadt vor den Toren Detroits Abfall zu sammeln. Der Respekt der Beamten ist ihm trotz seiner Vergehen sicher: "Wir rechnen das hoch an, dass er sein Wort gehalten hat", sagte Mansfield der BBC.

Auch die Facebook-Fans der Polizei sprechen in den Kommentaren ihre Anerkennung aus - für den Humor der Beamten und die Ehrlichkeit des 21-Jährigen.