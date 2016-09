Polizei sucht mit Fahndungsbild nach Bombenleger von New York

In Verbindung mit dem Anschlag in New York vom vergangenen Wochenende hat die Polizei dieses Fahnungsfoto veröffentlicht. Bei dem Mann soll es sich um einen 28-Jährigen afghanischer Abstammung aus New Jersey handeln. Das sagte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio. Der gesuchte Mann sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, sagte, die Behörden vermuteten eine Verbindung ins Ausland. In New York waren am Samstag bei einer Explosion 29 Menschen verletzt worden. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben mittlerweile von einem terroristischen Anschlag aus. Im benachbarten New Jersey entdeckte die Polizei am Montag bis zu fünf Sprengsätze in einem Rücksack in einem Mülleimer. Einer davon detonierte während einer Untersuchung. Außerdem explodierte in New Jersey am Samstagmorgen vor einem Benefizlauf eine Rohrbombe in einem Mülleimer. Ein Vertreter des US-Heimatschutzes sagte, zwischen Sprengsätzen in New York und New Jersey gebe es eine Verbindung.