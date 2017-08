Mann beißt Polizeihund ins Ohr

"Hund beißt Mann" ist keine Nachricht, "Mann beißt Hund" dagegen schon - so wird es Journalistenschülern seit Generationen eingetrichtert.

In der Nähe von Manchester in England ist im Juni genau das passiert. In den Hauptrollen: Polizeihund Theo, sein Herrchen Gareth Greaves und ein Verdächtiger, der festgenommen werden sollte. So berichtet es das Lokalblatt "Manchester Evening News".

Demnach sei der Schäferhund auf einen mutmaßlichen Straftäter angesetzt worden, nachdem dieser sich geweigert habe, sich der Polizei zu ergeben. Der Hund habe den Flüchtigen gestellt, auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Mann immer wieder nach dem Hund tritt, um sich zu befreien.





Kampf zwischen Polizeihund und Verdächtigem

Im Verlauf des Kampfes zwischen Mensch und Tier soll der Verdächtige in Kopf und Ohr des Schäferhunde gebissen haben. Insgesamt sieben Minuten habe der Kampf gedauert, berichtete Theos Herrchen der Zeitung den " Manchester Evening News" später.



Der Ausgang: Polizeikommissar Greaves habe eine gebrochene Hand und eine blutige Lippe davongetragen, der sechsjährige Rüde Theo eine Wunde am Kopf und Blutergüsse, der Verdächtige sei wegen einer Ordnungswidrigkeit bestraft worden.

Hund und Herrchen wurden verletzt

"Theo wurde verletzt und litt, er konnte sich vier Tage lang nicht hinlegen", erzählte Greaves. "Meine Frau half ihm. Er hatte ein schönes, warmes Bad und wir haben seine Bisswunde gereinigt." Inzwischen hätten sich beide - Hund und Herrchen - aber erholt und seien wieder im Dienst. Der Polizeibeamte wünsche sich ein Gesetz, dass diejenigen bestrafe, die Diensthunde angriffen, sagte er dem Blatt.

Schäferhund Theo ist übrigens in Manchester kein Unbekannter: Schon mehrfach tauchte er in Zeitungsberichten auf, weil er Straftäter gestellt habe. Auch eine eigene Facebook-Seite ist ihm gewidmet, vor allem für seine jungen Fans: Denn er spielt noch eine weitere Hauptrolle, in einem Kinderbuch: In "Theo und der mysteriöse Muffin-Dieb" soll er ebenfalls auf Verbrecherjagd gehen - geschrieben hat das Buch sein Herrchen.