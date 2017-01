Mutmaßlicher Moschee-Attentäter festgenommen

Bürger der kanadischen Stadt Quebec trauern nachdem in einer Moschee zahlreiche Menschen bei einem Anschlag ums Leben gekommen sind. Am Montag ist ein festgenommener Verdächtiger vor Gericht nun des sechsfachen Mordes beschuldigt worden. Außerdem wird dem 27-jährigen franko-kanadischen Studenten, Gerichtsdokumenten zufolge, versuchter Mord in fünf Fällen vorgeworfen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann als Einzeltäter handelte. Ein weiterer nach dem Überfall auf das islamischen Kulturzentrum festgenommener Mann werde nun als Zeuge betrachtet. Superintendent Martin Plante. SUPERINTENDENT MARTIN PLANTE, ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE "Wir befinden uns in einem frühen Stadium der Ermittlungen. Wir sammeln derzeit noch Fakten, die im Zusammenhang mit der Tat stehen. Um die Ermittlungen nicht zu behindern, werden wir zu diesem Zeitpunkt keine Details veröffentlichen." Zum Motiv lagen weiter keine konkreten Informationen vor. Ministerpräsident Justin Trudeau sprach von einem Terroranschlag. Der mutmaßliche Angreifer hatte am Sonntagabend das Feuer eröffnet und sechs Menschen getötet.