Rapper von Grandmaster Flash soll Obdachlosen ermordet haben

Der ehemalige Rapper Kidd Creole ist in New York wegen Mordverdachts festgenommen worden. Das frühere Bandmitglied der Hip-Hop-Legende Grandmaster Flash and the Furious Five, mit bürgerlichen Namen Nathaniel Glover, soll einen Obdachlosen mit mehren Messerstichen getötet haben. Das berichten übereinstimmend verschiedene US-Medien.

Grandmaster Flash war erste Hip-Hop-Band aller Zeiten

Demnach war Glover, der in der Nähe des Tatorts als Sicherheitsmann arbeiten soll, auf dem Weg zu seinem Job, als er mit dem Ofpfer zusammenstieß. Es soll zu einem Streit zwischen den Männern gekommen sein, in dessen Verlauf Glover zugestochen haben soll. Der Obdachlose wurde noch in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er aber verstarb. Die Polizei nahm Kidd Creole fest, nachdem er anhand von Überwachungskameras als mutmaßlicher Täter identifiziert werden konnte. "Er hat ausgesagt und wird angeklagt", hieß es von der Polizei laut einem Bericht der "New York Daily News".

Das Opfer war ein polizeibekannter Sexualstraftäter und 55 Jahre alt.



Grandmaster Flash and the Furious Five entstand in den Siebziger Jahren im damaligen New Yorker Armenviertel Bronx. Die Gruppe erlangte mit dem Rap-Song "The Message" 1982 Weltruhm. 2007 wurde die Combo in die Rock 'n' Roll Hall of Fame aufgenommen - als erste Rap-Gruppe aller Zeiten.