Noch immer ist die Polizei auf der Suche nach dem Täter, der am Dienstag in einem Wiesbadener Kiosk um sich geschossen und dabei eine Frau getötet und zwei Männer verletzt hatte. Die Ermittlungen seien auch in der Nacht fortgesetzt worden, neue Erkenntnisse gebe es aber nicht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Am Dienstagabend hatte der Zweitligaverein Dynamo Dresden mitgeteilt, dass Fußballprofi Marc Wachs in dem Kiosk angeschossen worden sei. Der 21-Jährige sei notoperiert worden. Die bei der Attacke am Dienstagmorgen getötete Kioskbesitzerin sei seine Tante. Die Polizei wollte diese Angaben am Mittwoch weder bestätigen noch dementieren.

Polizei Wiesbaden fahndet mit Phantombild nach Täter

Der bewaffnete Täter hatte am Dienstag den Kiosk in Wiesbaden-Biebrich betreten und Schüsse abgefeuert. Seit dem Abend fahndet die Polizei auch mit Phantombildern nach dem 20 bis 30 Jahre alten Mann.

