Angler findet Leichenteile - handelt es sich um eine getötete Frau?

An der Elbe in Hamburg sind am Donnerstag Leichenteile entdeckt worden. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, stieß ein Mann am Strand im Stadtteil Rissen unmittelbar an der Grenze zu Schleswig-Holstein auf ein Körperteil und verständigte die Beamten. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, handelt es sich bei dem Zeugen um einen Angler. Er habe gegen 8.30 Uhr bemerkt, dass sich einige Möwen für eine bestimmte Stelle am Ufer interessierten und dann nachgesehen, zitiert ihn das Blatt. Dabei machte er seinen grausigen Fund.



Polizisten fanden bei der folgenden Untersuchung des Fundorts ein weiteres Leichenteil. "Es wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen", erklärte die Polizei.



Polizei sucht nach weiteren Leichenteilen

Geschlecht oder Identität des oder der Toten seien bislang unklar, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Weitere Informationen, etwa um welche Körperteile es sich handelt, wollte die Polizei zunächst auf stern-Anfrage nicht herausgeben.



Eine Mordkommission war vor Ort, Beamte der Bereitschaftspolizei suchten den Bereich am Donnerstag noch stundenlang nach weiteren Leichenteilen ab, gleichzeitig suchte die Wasserschutzpolizei auf dem Fluss. Ein Hubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft. Weitere Körperteile wurden allerdings nicht gefunden. Erste Untersuchungen ergaben nach "Abendblatt"-Informationen angeblich, dass es sich bei den angeschwemmten Teilen um die Körperteile einer Frau handeln soll. Eine Untersuchung in der Rechtsmedizin soll weitere Erkenntnisse liefern.



Erste Vermutungen der Hamburger Lokalzeitungen, dass es sich bei der Leiche um eine seit mehr als zwei Jahren vermisste Frau aus Drage bei Hamburg handeln könne, können offenbar ausgeschlossen werden.