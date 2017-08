Passant findet Leichenteile am Elbstrand in Hamburg

An der Elbe in Hamburg sind am Donnerstag Leichenteile entdeckt worden. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, stieß ein Spaziergänger am Strand im Stadtteil Rissen unmittelbar an der Grenze zu Schleswig-Holstein auf ein Körperteil und verständigte die Beamten.



Polizisten fanden bei der folgenden Untersuchung des Fundorts ein weiteres Leichenteil. "Es wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen", erklärte die Polizei. Die Mordkommission sei vor Ort, die Ermittlungen liefen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.



Polizei sucht nach weiteren Leichenteilen

Der Spaziergänger schlug demnach morgens gegen 8.25 Uhr Alarm. Geschlecht oder Identität des oder der Toten seien bislang unklar, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Beamte der Bereitschaftspolizei suchten den Bereich derzeit nach weiteren Leichenteilen ab.