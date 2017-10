Was wir über den Todesschützen von Las Vegas wissen

Mindestens 50 Menschen sind bei einem Schusswaffenattentat in Las Vegas ums Leben gekommen, über 400 wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Schütze hatte dort in der Nacht aus dem 32. Stockwerk eines Hotels heraus das Feuer auf ein Open-Air-Musikfestival eröffnet. Der Angriff ist der verheerendste seiner Art in der jüngeren Geschichte der USA. Erst 2016 beim Attentat auf einen Schwulenclub in Orlando war die traurige Marke auf 50 Todesopfer hochgeschraubt worden.



Wenige Stunden nach den Schüssen von Las Vegas gab die Polizei erste Details zum Täter bekannt. Demnach ist der Todesschütze der 64-jährige Stephen Paddock. Nach jetzigen Ermittlungsstand hat er sich kurz nach den tödlichen Schüssen auf die rund 30.000 Besucher des Festivals selbst das Leben genommen. Laut Polizei erschoss er sich, als die Beamten sich seinem Hotelzimmer näherten.

Welche Waffe er für seine schreckliche Tat benutzte, ist noch nicht klar. Auf den zahlreichen Videoaufnahmen von vor Ort sind Schüsse aus einer vollautomatischen Feuerwaffe zu hören. Ein von CNN interviewter FBI-Agent im Ruhestand vermutet, dass der Täter ein Maschinengewehr oder eine andere militärische Waffe benutzt hat. In dem Zimmer, aus dem er feuerte, haben die Beamten mehr als zehn Gewehre gefunden.

Stephen Paddock lebte in Mesquite, Nevada

Paddock lebte laut Polizei im von Las Vegas rund 130 Kilometer entfernten Mesquite, einer Kleinstadt ebenfalls im US-Bundesstaat Nevada gelegen. Dort soll er seit vergangenem Jahr in einer Siedlung für Ruheständler gewohnt haben. NBC News sprach mit dem Bruder des Schützen, der "keine Ahnung" habe, warum Paddock seine Tat begangen hat. Demnach sei der 64-Jährige "nur ein Kerl, der in Hotels fährt, ein bisschen zockt und sich Shows anguckt". Er könne sich "keinen Grund vorstellen, warum Stephen so etwas tun würde", sagte er. NBC zufolge war Paddock ein Pilot und im Besitz zweier Flugzeuge. In Alaska soll er zudem eine Jagdlizenz gehabt haben. Paddock war nicht wegen Gewalttaten polizeibekannt. Einziger Eintrag in seiner Akte sei ein Verkehrsdelikt von vor einigen Jahren, teilte die Polizei mit.

Die Polizei fahndete zunächst mit Bild nach einer Frau, die als Paddocks Begleitung nach Las Vegas gereist sein soll. Wenig später teilten die Behörden mit, mit der 62-Jährigen gesprochen zu haben. Sie werde nicht als Komplizin eingestuft. Medienberichten zufolge soll sie mit Paddock seit kurzem zusammengelebt haben. In einigen englischsprachigen Medien kursiert mittlerweile auch ein Foto, das angeblich Paddock zeigen soll. Bisher wurde jedoch nicht von offizieller Seite bestätigt, dass es sich dabei um den 64-Jährigen handelt.



Wenige Stunden nach der Tat hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Bluttat in Las Vegas für sich reklamiert. Der Angriff auf die Besucher eines Open-Air-Konzerts sei von einem Mann verübt worden, der vor einigen Monaten zum Islam konvertiert sei, erklärte das IS-Propagandaorgan Amaq am Montag. Die ermittelnden Behörden haben sich noch nicht zur Motivlage des Mannes geäußert.